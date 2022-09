Eh bien, c'est intéressant. Habituellement, les rendus sont réalisés par des personnes qui ont trop de temps libre ou qui ont été commandés par un magazine. La situation est différente ici, car un préparateur a pris les choses en main pour présenter officieusement la remplaçante de la Lamborghini Aventador. De récentes photos de prototypes camouflés ont servi de base à l'exercice de conception numérique adjacent fourni par DMC.

Il est assez clair que le kit de carrosserie imaginaire s'inspire de la Sián FKP 37 tout en restant fidèle autant que possible aux détails que nous avons vus sur les véhicules d'essai plus tôt cette année. Cependant, les prototypes étant fortement camouflés, nous sommes presque certains que le rendu n'est pas entièrement exact. Néanmoins, il nous donne une idée de la façon dont la supercar à V12 va évoluer pour remplacer un modèle que nous avons vu pour la première fois il y a environ 11 ans et qui est toujours aussi spectaculaire à ce jour.

Lamborghini Revuelto (2023) par DMC

8 Photos

Il est confirmé qu'elle sera équipée d'un moteur V12 nouvellement développé et d'une assistance électrique. Elle sera dévoilée l'année prochaine. Alors que la Sián FKP 37 utilisait la technologie des supercondensateurs, le successeur de l'Aventador s'appuiera sur un groupe motopropulseur hybride rechargeable qui sera probablement pénalisé par son poids. Pourquoi Sant'Agata Bolognese s'engage-t-il dans cette voie ? Parce que même Lamborghini doit se conformer à des normes d'émissions plus strictes.

Le bon côté des choses est que le tout nouveau V12 devrait toujours être atmosphérique plutôt que d'emprunter la voie de la turbocompression. Le PDG de la société, Stephan Winkelmann, a déclaré que la remplaçante de l'Aventador ne sera pas mécaniquement liée à la Sián FKP 37, ajoutant qu'il s'agira d'une voiture entièrement nouvelle. Il a ensuite confirmé qu'elle disposera de quatre roues directrices et d'une transmission intégrale, d'un aérodynamisme actif et de beaucoup de fibre de carbone pour limiter le poids.

Le nouveau V12 ouvrira le chemin de l'électrification chez Lamborghini, puisque tous les nouveaux modèles à partir de 2023 seront hybrides. Il a déjà été confirmé que la remplaçante de l'Huracan adoptera une configuration PHEV avec un moteur à combustion de plus de six cylindres. L'Urus empruntera également la voie de l'électrification en 2024, avant que le premier véhicule électrique de la société n'arrive en 2028 sous la forme d'un crossover.