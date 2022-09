Cette Subaru Impreza argentée n'a rien de spécial au départ. Cependant, grâce à une modification étonnamment simple de l'arrière-train, elle passe moins à la stations-service. Cet appendice fait maison a pour but de voir s'il est possible d'économiser de l'essence. Et ça a marché !

D'accord, une baisse de 13,7 % de la consommation de carburant n'est pas incroyable. Mais avec quelques matériaux de base peu coûteux et un après-midi de montage, ce propriétaire d'Impreza à l'esprit aérodynamique économise de l'argent sur l'essence. Et ce n'est que sa première tentative de construction d'une telle machine.

La vidéo nous vient de la chaîne YouTube Think Flight, et comme son nom l'indique, son contenu est axé sur l'aérodynamisme. Face aux prix record du carburant, cet individu a pris ses connaissances aérospatiales et les a appliquées à son véhicule du quotidien.

Nous laisserons l'explication technique à la vidéo, mais le résumé est que les voitures avec un gros arrière-train ont généralement de l'air turbulent derrière elles, et c'est mauvais. Cela signifie que la voiture ne glisse pas dans l'air aussi facilement, ce qui nécessite plus de puissance pour avancer. Éliminez les turbulences, et vous utiliserez moins de puissance. Cela permet de consommer moins de carburant, et cela nous amène à cette Subaru qui semble tout droit sortie d'un mauvais film de science-fiction.

Pour construire cet aérofrein, des sections de mousse ont été découpées et collées sur la voiture. Des enjoliveurs en carton ont été collés sur les roues, et de petits générateurs de tourbillons également en carton ont été collés sur la voiture à différents endroits. Tout est fait à l'improviste, sans plan spécifique autre que celui de faire un arrière pointu tout en gardant les feux arrière et la plaque d'immatriculation visibles. C'est de la science, mais la construction fait plutôt artisanale. Pourtant, ça a marché.

Un essai de base avant les modifications a vu l'Impreza atteindre 35,6 miles par gallon (6,61 l/100 km). En utilisant le même tronçon d'autoroute au même moment de la journée et en remplissant le réservoir avec la même pompe, les améliorations ont permis d'obtenir 40,52 mpg (5,80 l/100 km). Ce n'est pas un litre aux 100 km de gagné, mais en ces temps où l'essence bat des records (hors remise de l'état dans certains pays), tout est bon à prendre !

Reste maintenant à savoir si une telle transformation est autorisée sur la route. Et de notre côté de l'Atlantique, il y a de fortes chances que non !