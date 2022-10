La Bugatti Chiron est une hypercar produite à seulement 500 exemplaires. Il y a quelques mois, la firme de Molsheim annonçait que toute la production était désormais réservée. Le YouTubeur Shmee150 était de passage à Paris et a filmé un exemplaire de la Chiron assez particulier.

Cette Bugatti Chiron "Zebraa" était stationnée à côté d'une Porsche 918 Spyder équipée d'un pack Weissach et portant des motifs similaires tout autour de sa carrosserie. Les deux bolides ont des plaques d'immatriculation californienne.

Bien que Bugatti n'ait jamais présenté cet exemplaire, il semblerait qu'il succède à la Bugatti Veyron "Le Saphir Bleu" que vous découvrez ci-dessous.

Il se pourrait aussi que le propriétaire de cette Chiron ait personnalisé sa voiture afin qu'elle ressemble à la Veyron Le Saphir Bleu, sans pour autant constituer une version spéciale pensée par la marque du groupe Volkswagen.

La peinture "Vagues de Lumière" a été réalisée en collaboration avec l'équipe Sur Mesure de Bugatti, avec des motifs peints à la main mimant les reflets de la lumière sur la carrosserie du bolide.

On se souvient que ce modèle unique a été aperçu pour la première fois en 2019, alors que les ingénieurs de Bugatti étaient en train de le tester près de l'usine. Cette livrée très spéciale semble plaire à quelques clients, en avril dernier, l'un des premiers exemplaires de la Bugatti Chiron Super Sport à avoir été livré porte des motifs similaires. Que l'on aime ou pas, force est de constater que ces livrées attirent l'attention de par leur originalité.

La Bugatti Chiron est en fin de carrière et sera prochainement remplacée par une nouvelle génération. Elle n'aura plus de moteur W16 et sera électrifiée. Quant à l'hypercar 100% électrique de la marque, elle n'arrivera pas tout de suite. Il faudra patienter jusqu'en 2030, au moins.