Le Nürburgring est devenu célèbre, ou devrais-je dire, tristement célèbre pour ses virages dangereux. En plus d'être un terrain d'essai pour plusieurs constructeurs automobiles et marques de performance, le "Ring" est le théâtre de divers types d'accidents. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube consacrées à la compilation de ces accidents au 'Green Hell'.

Pourquoi est-ce que je parle du Nürburgring ? Eh bien, malgré la difficulté et le danger que représente ce circuit allemand, il y a un pilote qui peut faire le tour du 'Ring avec une relative facilité - et il conduit exclusivement avec les mains.

Voici Axel. Il est paraplégique, et sa BMW M2 est spécialement équipée pour être conduite uniquement avec les mains.

Misha Charoudin, cofondateur et directeur d'une société de location de voitures de circuit appelée Apex Nürburg, a rencontré Axel par hasard lorsqu'une M2 l'a dépassé sur le circuit à toute vitesse et qu'il a constaté que le conducteur n'avait pas l'usage de ses jambes. Fasciné par la façon dont Axel parvient à conduire ce coupé surpuissant, il lui a demandé s'il pouvait l'accompagner sur un tour du Nürburgring et Axel a accepté.

Avant de prendre le volant, Axel a expliqué le fonctionnement de ses commandes sur la M2 modifiée. En pratique, il y a deux façons de contrôler l'accélérateur, disponibles pour les deux mains. Le freinage est quant à lui contrôlé par un levier pour la main droite. La direction étant également contrôlée par les mains, nous ne vous en voudrons pas si vous trouvez cette configuration déroutante - mais pas Axel.

Quant à savoir quel accélérateur utiliser en conduisant, cela dépend de la situation. L'utilisation de la main occupée n'est pas une tâche facile pour les conduites normales, et encore moins lors d'un tour rapide sur un circuit de course dangereux. Cela n'empêche pas Axel de conduire à fond, atteignant même 240 km/h à un moment donné.

Alors qu'il était aux commandes, Misha était visiblement impressionné par les talents de conducteur d'Axel. À tel point qu'il a souhaité qu'Axel fasse partie de son équipe de course.