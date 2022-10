La nouvelle BMW M2 a marqué la fin d'une ère pour les modèles sportifs M. À l'exception de la très exclusive 3.0 CSL, qui sera produite à 50 exemplaires et pour la modique somme de 750 000 euros, le coupé M2, récemment remanié, était la dernière M avec un moteur non électrifié.

Quelle direction prendront les prochaines BMW ? Beaucoup s'équiperont de groupe motopropulseur hybride rechargeable, mais la M2 pourrait avoir un destin différent.

Une question de gabarit

La génération actuelle devrait rester en vente un bon moment. D'ici là, une grande partie de la gamme BMW M aura reçu une motorisation hybride, tandis que d'autres seront déjà devenues entièrement électriques. La M2 représente un cas très particulier en tant qu'entrée de gamme, mais aussi en matière de puissance et surtout de taille.

Selon Frank van Meel (le PDG de BMW M récemment interviewé par CarBuzz), ce positionnement rend l'adoption d'une version hybride rechargeable problématique pour la M2 :

"Une configuration plug-in dans une voiture de sport compacte est difficile à concevoir. Un tel modèle devrait avoir suffisamment de puissance même sans le moteur électrique. Si le moteur à combustion n'est pas assez puissant, l'hybride n'a aucun sens."

À cela, nous devons ajouter deux autres éléments. La future réglementation Euro 7 sur les émissions rendra encore plus difficile (et coûteux) le développement de moteurs pour les voitures de sport. BMW a déjà déclaré qu'il n'avait pas l'intention de passer à des modèles à 3 ou 4 cylindres afin de réduire les émissions et la consommation.

À ce stade, BMW pourrait décider de passer directement à une M2 uniquement électrique, en utilisant une nouvelle génération de groupe motopropulseur pour placer la barre des performances encore plus haut.

Mais pour l'instant, il ne s'agit que de suppositions et d'hypothèses. En attendant, nous assistons à l'évolution de la division M qui a présenté ces dernières semaines le SUV XM de 653 ch, un modèle hybride rechargeable concurrent des Lamborghini Urus et autres Range Rover.