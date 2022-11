Disposer d'un camping-car capable d'atteindre des lieux pittoresques et difficiles d'accès est toujours un must. Et si en plus le véhicule est bon marché, c'est encore mieux, non ? C'est le cas du camping-car Suzuki Jimny que nous voulons vous présenter.

Tout d'abord, il faut savoir que ce modèle de 2003 a été mis en vente lors d'une vente aux enchères Bonhams qui s'est tenue en septembre 2021. Son prix final ? Seulement 8 000 £, ou 9 118 euros au taux de change actuel.

Galerie: Suzuki Jimny camping car

6 Photos

Intérieur à deux étages

À l'époque, la voiture avec son poste de conduite à droite avait 103 000 miles au compteur, soit 165 000 kilomètres.

C'est certainement le modèle parfait pour un voyage en couple, que ce soit avec votre mari/femme ou avec un ami. La cabine est composée de deux étages. La partie inférieure est un espace de vie, tandis que la partie supérieure est utilisée pour dormir, grâce à un grand lit de 2,1 mètres de long.

Il n'y a que deux sièges pour libérer l'arrière de la cabine. Deux brûleurs, un petit réfrigérateur et une batterie sont installés, ainsi qu'un évier.

Préparation au tout-terrain

Il y a de grandes fenêtres sur les côtés et un puits de lumière dans le toit, de sorte que la lumière naturelle et une bonne ventilation sont toujours disponibles. La mauvaise nouvelle, c'est que la hauteur intérieure n'est que de 1,5 mètre, ce qui vous oblige à vous pencher ou, pour plus de confort, à utiliser un petit siège pour cuisiner.

Si la préparation du Jimny pour le camping-car est convaincante, les arguments du 4x4 ne sont pas loin derrière. A l'extérieur, le petit tout-terrain ajoute une peinture grise qui ne sera pas endommagée par les branches, des pneus Hankook Dynapro et une roue de secours.

Un camping-car avec un réducteur de vitesse !

Bien entendu, le Jimny est équipé d'une transmission intégrale et d'un réducteur de vitesse. Et l'empattement court le rend parfait pour traverser les ponts et les terrains accidentés. Quant au moteur, il s'agit d'un simple moteur à essence atmosphérique de 1,3 litre développant 85 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Quoi qu'il en soit, nous vous promettons que si nous trouvons un véhicule similaire à vendre, nous vous le montrerons pour que vous ayez la possibilité de l'acheter. Après tout, nous sommes sûrs que beaucoup d'entre vous envisageraient un tel achat.