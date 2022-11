Samedi 21 A partir de 07h30 : Ouverture du Village aux Partenaires/Sponsors De 08h30 à 10h30 : Cérémonie d'ouverture du Concours d'Elégance de Megève et début des tours de piste De 10h45 à 15h00 : Inspection des voitures par le Jury et vote du public De 12h00 à 14h00 : Déjeuner tente VIP ​ De 14h à 17h : Tour de piste des voitures avec démonstration ESF ​ À partir de 20h30 : Cérémonie de remise des prix et dîner de Gala