Gemballa annonce l'arrivée de sa première supercar en 2024, qui sera aussi la première voiture conçue et produite entièrement par la marque.

Connu pour des préparations pour le moins extravagantes de modèles d'autres constructeurs comme Porsche ou encore Ferrari, il semblerait que la résolution pour cette nouvelle année de Gemballa est de s'étendre sur le marché automobile et ainsi devenir un constructeur à part entière.

Nous ne savons encore pas grand-chose de ce modèle. Les seules informations que nous avons pour l'instant nous réjouissent d'ores et déjà. En effet, ce tout nouveau modèle sera une version 100% thermique. D'après ce que rapporte le site Motor Authority, le modèle devrait arriver sur le marché en 2024 et serait équipée d'un moteur de 800 ch. Grâce à ce moteur, cette nouvelle supercar pourrait effectuer le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et le 0 à 200 km/h en 6,5 secondes. La vitesse de pointe quant à elle serait de 370 km/h.

Au vu des performances et du look de la voiture allemande, nous sommes plus proches d'une hypercar que d'une supercar. Avec de tels chiffres, cette prochaine hypercar allemande deviendrait l'une des machines les plus performantes sur le marché très concurrentiel de la voiture de sport 100% thermique.

Si l'on se réfère aux images teaser de la bête, les styles semblent être similaires avec cependant quelques différences. Les formes de la caisse sont sculptées et taillées à la serpe. Évidemment, nous n'avons aucune idée précise de ce que à quoi pourrait ressembler cette supercar, il nous reste donc qu'à attendre 2024 pour voir le résultat final.

Galerie: Marsien de Marc Philipp Gemballa au Concours d'Elegance Villa d'Este 2022