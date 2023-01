La concurrence est toujours saine, non seulement dans l'industrie automobile mais aussi dans pratiquement tous les autres types d'entreprises. Elle pousse les fabricants à développer de meilleurs produits et à maintenir (relativement) les prix sous contrôle pour attirer davantage de clients. Cela dit, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, n'est pas vraiment ravi de la prolifération des voitures électriques chinoises.

Il craint que l'industrie automobile du Vieux Continent ne doive se préparer à un "combat terrible" avec les marques de la République populaire. Les coûts de production étant beaucoup plus bas en Chine, les véhicules exportés par le pays le plus peuplé du monde sont nettement moins chers que ceux assemblés dans les usines européennes.

Opel Astra Electric (2023)

12 Photos

Le directeur de l'équipementier automobile Forvia, qui a récemment racheté Hella, affirme que les constructeurs chinois peuvent généralement construire un véhicule électrique pour 10 000 euros de moins qu'une marque européenne. Le directeur général de Forvia, Patrick Koller, a déclaré au CES 2023 de Las Vegas que cet écart est "plus dangereux" pour l'Europe que pour les États-Unis, où les voitures chinoises sont soumises à des droits d'importation élevés.

Lors d'un entretien avec Automotive News Europe, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré :

"La réglementation européenne fait en sorte que les voitures électriques construites en Europe sont environ 40 % plus chères que les véhicules comparables fabriqués en Chine. Si l'Union européenne ne change pas la situation actuelle, l'industrie automobile de la région subira le même sort que l'industrie européenne des panneaux solaires. Je pense que nous avons déjà vu ce film. C'est un scénario très sombre. Mais il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi."

Mr Tavares a une solution pour riposter à des entreprises comme SAIC, BYD et Geely. Une "réindustrialisation" de l'Europe par le retour des capacités de production perdues permettrait de réduire les coûts et de rendre les voitures plus compétitives par rapport aux voitures chinoises. Il pense également qu'une politique commerciale différente pour protéger la production automobile européenne serait une solution viable.

Si rien ne se passe, le PDG de Stellantis prévoit que cela conduira "inévitablement à des décisions impopulaires" en Europe en réduisant la production automobile et en délocalisant la production vers des régions où les coûts sont moins élevés.