Le Volkswagen Touareg a célébré son 20e anniversaire l'année dernière avec une édition spéciale. Il est maintenant temps pour le modèle de troisième génération de recevoir un lifting, bien que Volkswagen ne soit pas encore prêt à le dévoiler. Cependant, nous avons de nouvelles photos espion montrant trois prototypes presque entièrement non dissimulés en train d'être tester dans les régions du nord de l'Europe.

Le premier véhicule de la galerie jointe ci-dessous fournit une bonne quantité d'informations concernant les changements de design du nouveau Touareg. Tout ce que vous voyez n'est pas définitif, car la face avant présente un camouflage astucieux couvrant la zone autour des bords du pare-chocs. Nous savons, grâce à de précédentes photos espion du pare-chocs, que la calandre et les phares pourraient être légèrement modifiés pour donner au grand SUV une apparence plus moderne.

Galerie: Nouvelle photos espion du restylage du VW Touareg

35 Photos

À l'arrière, nous nous attendons à ce que le Touareg gagne des feux arrière avec de nouveaux graphisme internes. Cependant nous ne savons pas si ces derniers seront remodelés, car les feux de ces trois prototypes sont recouverts d'un camouflage intelligent qui dissimule leur forme réelle à nos yeux.

Le prototype argenté arbore un badge eHybrid sur le couvercle du coffre, ce qui laisse présager la présence d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable sous le capot. Il ne semble pas s'agir d'un véhicule d'essai du Touareg R et nous ne pouvons pas confirmer ce qui se cache exactement sous le capot. La version la plus puissante du SUV est équipée d'un moteur turbo de 3,0 litres soutenu par un moteur électrique pour une puissance total de 456 chevaux et un couple de 700 Nm.

Nous avons vu Volkswagen tester le Toureag restylé avec un dynamomètre, ce qui pourrait signifier que des changements sous le capot sont dans les cartes. Une électrification accrue semble probable à ce stade, bien que rien ne soit encore officiel. Nous savons que le SUV allemand conservera sa capacité de transmission intégrale 4Motion avec blocage de différentiel central Torsen et sa boîte automatique à huit rapports du type convertisseur de couple.