Après avoir estimé que la généralisation des véhicules électriques mettra progressivement fin aux SUV tels que nous les connaissons aujourd'hui, Vincent Cobée, PDG de Citroën, s'est entretenu avec Autocar afin d'évoquer un monde "post-SUV".

Selon lui, les constructeurs automobiles n'auront d'autre choix que de concevoir des voitures à la ligne de toit plus basse et à la carrosserie affinée afin d'améliorer l'efficience. Idéalement, l'allègement des voitures permettrait également d'augmenter l'autonomie des électriques. L'aluminium serait une solution, néanmoins son utilisation à la place de l'acier augmenterait les coûts de fabrication, ce qui aurait inévitablement une influence sur le prix des véhicules.

Et puisque les constructeurs cherchent à éviter une augmentation des coûts, d'autres moyens d'augmenter l'autonomie sont à l'étude. Cobée a ainsi souligné l'importance croissante d'un design plus aérodynamique, les carrosseries hautes et carrées d'un SUV nuisant à l'efficience.

En outre, le dirigeant de Citroën s'attend à ce que les autorités mettent un frein à l'essor des SUV en limitant les incitations aux seuls véhicules électriques dont le poids est inférieur à un certain seuil. Par conséquent, les constructeurs devront tôt ou tard concevoir des véhicules plus petits.

Puisqu'il n'est pas possible de fabriquer des SUV à carrosserie en aluminium pour les marchés de masse en raison des coûts élevés, les véhicules plus compacts et plus racés sont la voie à suivre dans l'ère électrique.

14 Photos

Le concept Oli, dévoilé l'année dernière, pourrait être une solution. Le véhicule a été développé avec un poids cible de seulement 1000 kg et une autonomie de 400 km à partir d'une batterie de 40 kWh. Son impact sur l'environnement est faible, en s'appuyant fortement sur des matériaux recyclés. Par exemple, le toit ou encore le capot ont été fabriqués à partir de carton recyclé, pris en sandwich entre des panneaux de fibre de verre.

Pour atteindre ce poids plume, Citroën a retiré le système de sonorisation et l'a remplacé par des haut-parleurs Bluetooth amovibles. En outre, les sièges avant utilisent 80% de pièces en moins que les sièges d'un SUV équivalent, tandis que les roues sont une combinaison d'aluminium et d'acier pour réduire davantage le poids.

L'Oli était un exercice de simplicité poussé à l'extrême, or Cobée estime que les constructeurs et les régulateurs doivent aujourd'hui trouver un "terrain d'entente" sur le chemin vers la neutralité carbone.