Les 696 stations-service du réseau E.Leclerc de France proposeront le carburant à prix coûtant du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2023.

C’est, déclare Leclerc, « afin de protéger le pouvoir d’achat des automobilistes français dans cette période de forte inflation » qu’une action carburant à prix coûtant a de nouveau été lancée par l’enseigne, qui connaît par ailleurs la force de communication d’une telle initiative. Elle sera limitée à ce week-end.

Ce week-end, alors que les retours de vacances seront nombreux, les 696 stations-service du groupe proposeront une promotion exceptionnelle sur le carburant de manière illimitée.

« Les prix de l’énergie, des produits alimentaires et des services continuent d’augmenter et de peser sur le budget des Français. Alors que bon nombre d’automobilistes prévoient d’effectuer des déplacements importants pour leurs retours de vacances, nous décidons de donner un coup de pouce à la pompe et de proposer une nouvelle fois le carburant à prix coûtant pour protéger leur pouvoir d’achat », a déclaré Michel-Edouard Leclerc, Président des Centres E.Leclerc.

Il ne s’agit pas de la première action du genre de la part du groupe qui revendique régulièrement son accompagnement des consommateurs en cette période de forte inflation des prix en général, et de l’énergie en particulier.

La dernière initiative de Leclerc concernant le prix des carburants remontait au mois de juillet 2022, pour le fameux chassé-croisé des vacances de juillet et août. Depuis, les conditions de vie des Français ne sont pas allées en s’améliorant et les efforts gouvernementaux pour réduire le prix du carburant à la pompe ne sont plus adressés à l’ensemble des automobilistes. Le timing a été jugé opportun par le groupe pour lancer une nouvelle action qui se veut fortement médiatisée et a autant valeur d’engagement vis-à-vis des Français que de marketing favorable.

E.Leclerc entend ainsi apporter « une réponse concrète aux usagers face à la hausse des prix ». L’enseigne dispose d’un puissant réseau de 734 enseignes en France, dont 696 sont équipées d’une station-service.