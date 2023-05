Dans un communiqué de presse sur les résultats des ventes du premier trimestre 2023, on apprend que la Huracan n'est plus commercialisée. Lamborghini affirme avoir suffisamment de commandes pour assurer l'activité jusqu'à la disparition du modèle prévue en 2024. Cela signifie que la machine V10 n'est plus disponible à la commande, quelque neuf ans après sa mise en vente initiale à la suite de sa présentation publique au Salon de l'auto de Genève 2014.

La fin programmée de la Huracan devrait signifier qu'il n'y aura pas d'autres dérivés jusqu'à la fin de son cycle de vie, considérant que de nouveaux membres prolongeraient le cycle de production. Cependant, l'affirmation précédente n'est pas forcément vraie car il ne serait pas surprenant de voir un épilogue. Étant donné le nombre d'éditions spéciales que l'Aventador, sa grande sœur, a reçues avant d'être supprimée en début d'année, tout est possible. Une nouvelle Sesto Elemento qui servirait de chant du cygne à la Huracan serait bien, mais c'est un vœu pieux de notre part.

Pour ce qui est de l'avenir, il a déjà été officiellement confirmé que la nouvelle supercar débarquerait vers la fin de 2024 avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable et un moteur à combustion de taille réduite. Lorsque la Revuelto a été dévoilée fin mars, Lamborghini a déclaré que sa nouvelle transmission automatique à double embrayage et à huit rapports serait également installée dans la remplaçante de la Huracan.

Si l'on se fie aux rumeurs, Motor Trend suppose que la petite Lamborghini utilisera un V8 biturbo adapté de l'Urus et d'autres modèles haut de gamme du groupe Volkswagen. Il est intéressant de noter que les turbos n'interviendront apparemment pas avant 7 000 tr/min et resteront actifs jusqu'à la ligne rouge de 10 000 tr/min. Un moteur électrique placé entre le moteur à combustion interne et le DCT transformera le successeur de la Huracan en PHEV pour répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions.

Un Urus hybride rechargeable sera également commercialisé en 2024, tandis qu'une grande routière 2+2 entièrement électrique devrait être mise en vente vers 2028. Plus loin dans le temps, il a déjà été confirmé que le SUV de deuxième génération de Sant'Agata Bolognese se transformerait en VE d'ici la fin de la décennie.