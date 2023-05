Outre les automobiles et les motos, Honda fabrique des tondeuses à gazon, des générateurs et divers outils. Ces équipements figurent parmi les meilleurs du secteur, le site Pro Tool Reviews attribuant régulièrement aux tondeuses Honda les meilleures notes en termes de fiabilité et de facilité d'utilisation.

Toutefois, Honda se prépare à se retirer du secteur des tondeuses à gazon l'année prochaine aux États-Unis. Selon un communiqué de presse, la marque a informé ses clients en octobre 2022 qu'elle cesserait de fabriquer des tondeuses à gazon et d'autres équipements alimentés par de l'essence à partir de septembre 2023.

"La décision de mettre fin à la production de tondeuses à gazon est motivée par les forces du marché telles que des réglementations environnementales plus strictes, l'évolution des préférences des clients et l'accent mis sur la croissance des produits rentables dans notre catalogue."

Honda a néanmoins déclaré qu'il continuerait à commercialiser ses produits pour le jardin jusqu'à ce que les stocks soient épuisés.

Bien que Honda n'ait pas cité de raisons spécifiques, il est évident que les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et la croissance des tondeuses à batterie ont joué un rôle. En outre, Honda n'a pas développé de produits électriques pour concurrencer Toro, Stihl et de nouveaux venus comme Ego et Greenworks. Une approche similaire à celle de la division automobile de Honda, qui n'a commencé que récemment à planifier le passage de certaines de ses usines à la production de véhicules électriques.

Reste à savoir si Honda se retirera complètement du marché ou s'il lancera sa propre gamme de tondeuses à gazon et d'outils électriques. Précisons que les autres marques utilisant des moteurs à essence Honda pour leurs tondeuses continueront à le faire à court terme.

Dans son article, Pro Tool Reviews a émis l'hypothèse que Honda pourrait faire son retour avec une nouvelle ligne de produits.