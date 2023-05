Personne ne veut se retrouver proche d'une tornade. Quoique, abandonnez cette idée car il semble que de nombreuses personnes soient prêtes à mettre leur vie en jeu pour documenter ce qui se passe à l'intérieur de ce phénomène aussi impressionnant que dangereux afin que les experts puissent mieux prédire les événements météorologiques futurs.

Certains d'entre vous se souviendront peut-être d'une série télévisée appelée Storm Chasers, où les protagonistes ont fait exactement ce que le titre disait : chasser les tempêtes. Et comme on pouvait s'y attendre, un véhicule était impliqué pour aider les courageux météorologues à survivre à leurs périlleuses missions.

L'un des véhicules qui est apparu dans l'émission s'appelait le SRV Dominator (SRV signifie Storm Research Vehicle) qui a connu trois générations, dont ce petit dernier, le Dominator 3, qui a pris forme en 2013 sur la base d'un Ford Super Duty (voir ci-dessous) de la même année, y compris le groupe moto-propulseur diesel V8, les quatre roues motrices avec différentiel arrière verrouillable et la transmission automatique.

Mais alors que la série télévisée a été annulée en 2012, le véhicule a survécu entre les mains du chasseur de tempêtes, Reed Timmer, qui n'a cessé de poursuivre sa passion pour les intempéries, comme le montre clairement la vidéo intégrée ci-dessus.

La machine contre les éléments

Intitulée "BEST Tornado Intercept in History", la production vidéo de 8 minutes documente comment la soi-disant Team Dominator qui réussi à pénétrer à l'intérieur de la tornade de Spalding, dans le Nebraska, il y a environ une semaine, avec l'aide du Dominator 3.

L'équipe, composée de quatre personnes, a chassé la tempête pendant un certain temps avant de se diriger sur une parcelle de route que la tornade était sur le point de traverser. Avec son corps en acier, ses fenêtres incassables en polycarbonate et sa suspension pneumatique de rechange capable d'abaisser le véhicule très près du sol, le Dominator 3 a protégé tous ses occupants et les a gardés en sécurité pendant les secondes remplies d'adrénaline lors de la traversée de la tempête.

Vers la fin de la vidéo, les portes papillon du Dominator peuvent être vues grandes ouvertes, ainsi que les phares d'origine du Super Duty cachés sous une housse de protection. L'intérieur de base du véhicule peut également être vu à un moment donné de la vidéo.

Personne n'a été blessé et l'équipe dirigée par Reed Timmer a réussi à collecter des données importantes qui aideront les météorologues à mieux comprendre le fonctionnement des tornades. La chasse aux tempêtes n'est pas pour les âmes sensibles, car les données recueillies par l'équipage lors de cette dernière interception de tornade indiquaient une vitesse de vent maximale de plus de 225 km/h, ce que l’on pourra aisément décrite comme étant très brutal.