C'est à la fin de l'année 2020 que Bugatti a présenté la version la plus furieuse de la Chiron, la Bolide. Cette machine destinée uniquement à la piste a d'abord été présentée comme une pièce unique avant que la version de série ne soit annoncée près d'un an plus tard. Il faudra toutefois attendre 2024 pour que la première des 40 voitures prévues pour la production soit livrée à ses propriétaires légitimes. Entre-temps, la W16 radicale a été testée sur une base aérienne.

Bien qu'elle soit basée sur la Chiron, cela ne se voit pas forcément puisque l'hypercar a une toute nouvelle carrosserie en fibre de carbone, présentée ici sans une goutte de peinture. Malgré son énorme moteur à seize cylindres, la Bolide ne pèse que 1 450 kg avant l'ajout des fluides et du conducteur. Avec une puissance de 1 577 ch, Bugatti a conçu une voiture dont le rapport poids/puissance est de 0,9 kg/ch.

Bugatti Bolide, version de production

Le son est tout aussi étonnant que l'apparence, grâce à un W16 débridé qui n'a pas à respecter les règles imposées à une voiture de série. Le moteur quadri-turbo de 8,0 litres produit un couple de 1 600 Newton-mètres. Ces chiffres stupéfiants ont convaincu 40 personnes de payer 4 millions d'euros (avant taxes) pour en posséder une. Les clients recevront la voiture équipée d'un extincteur et d'un dispositif HANS (soutien de la tête et du cou), ainsi qu'un accès "gratuit" aux journées de piste.

Pour rappel, le W16 est sur le point de prendre sa retraite, la Bolide et le roadster Mistral étant les derniers véhicules à être équipés de ce moteur, qui existe depuis deux décennies, le concept EB 16/4 Veyron ayant été dévoilé en 2003. Le prochain modèle conservera un moteur à combustion, mais il sera plus petit et probablement électrifié dans une certaine mesure. Le PDG de Bugatti Rimac, Mate Rimac, a déjà décrit le nouveau moteur à combustion interne comme étant "complètement fou", promettant que nous serons tous "époustouflés".