L'assemblée générale annuelle 2023 de Porsche s'est tenue cette semaine et a été l'occasion d'évoquer les résultats de l'année dernière. Une bonne année puisque la firme de Stuttgart a enregistré une hausse de ses livraisons de 2,6 %, soit 309 884 voitures. Nous ne vous ennuierons pas avec tous les détails financiers, mais nous devons souligner que la marque allemande est extrêmement motivée à l'idée de passer à l'électrique. Même si cela ne se fera pas du jour au lendemain, la marque premium s'est fixée pour objectif de vendre plus de 80 % de véhicules électriques d'ici 2030.

Lors de cette journée, Oliver Blume, PDG de Porsche et président du groupe Volkswagen, a expliqué comment l'entreprise entendait atteindre son objectif. Le premier modèle zéro émission à rejoindre le Taycan sera le Macan nouvelle génération, uniquement électrique, dont la commercialisation est prévue pour 2024. Comme vous vous en souvenez peut-être, le crossover était censé arriver sur le marché cette année, mais son lancement a été repoussé en raison de problèmes informatiques.

La gamme 718 Boxster/Cayman adoptera elle aussi son côté électrique "au milieu de la décennie", donc attendez-vous à voir les choses évoluer en 2025. Oliver Blume a également déclaré que le Cayenne électrique de nouvelle génération "suivra immédiatement", ce qui signifie qu'il devrait être commercialisé en 2026. À l'instar du modèle à propulsion conventionnelle commercialisé aujourd'hui, le luxueux SUV électrique sera assemblé à Bratislava, en Slovaquie.

Galerie: Porsche Taycan Turbo GT photos espion

7 Photos

Au-dessus du Cayenne se trouvera un grand SUV électrique qui n'a pas encore trouvé son nom. Le patron de Porsche a indiqué que le nouveau membre de la gamme viserait principalement la Chine et les États-Unis, ainsi que d'autres marchés rentables. Il a indiqué que le modèle représentait un "nouveau concept de véhicule" offrant des "performances impressionnantes" et une "nouvelle expérience intérieure". Blume a de plus promis que le véhicule intégrerait des fonctions avancées de conduite automatisée.

Sous le nom de code K1, ce véhicule électrique haut de gamme offrirait trois rangées de sièges et aurait un design extérieur complètement différent par rapport aux modèles précédents. Des sources proches de Porsche ont déclaré qu'il serait "en partie berline, en partie crossover" et qu'il dépasserait les cinq mètres de long. La rumeur veut que le modèle soit en préparation depuis 2020 et qu'il soit soutenu par la future plateforme SSP Sport, un dérivé de la future plateforme Scalable Systems Platform du groupe Volkswagen.

Bien que le PDG de Porsche ait parlé en détail des grandes ambitions de la firme en matière de voitures électriques, la 911 n'a pas été mentionnée du tout. Heureusement, car on sait à quel point les "porschistes" sont attachés à ce modèle emblématique de la marque. En effet, l'emblématique voiture de sport ne bénéficiera pas d'une version électrique au cours de cette décennie, bien qu'une version hybride soit prévue avant 2030. Plusieurs responsables de la société ont déclaré à plusieurs reprises que l'objectif était de continuer à vendre la 911 avec des moteurs à combustion aussi longtemps que possible. Porsche investissant dans le développement et la fabrication de carburants synthétiques, la voiture à moteur arrière pourrait connaître une nouvelle vie.