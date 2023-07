Les vans ne sont pas particulièrement réputés pour la sportivité de leur tenue de route. Il est donc fascinant de voir comment évolue le VW ID. Buzz au test de l'élan et au slalom. Le véhicule électrique d'inspiration rétro s'est plutôt bien comporté lors des tests.

Il s'agit de l'ID. Buzz avec un seul moteur électrique monté à l'arrière qui développe 201 chevaux. Il est équipé de pneus Continental EcoContant 6.

Galerie: Volkswagen ID. Buzz LWB (2023)

30 Photos

Dans cette vidéo, le van effectue en premier le slalom. Le journaliste note le roulis de la carrosserie et la lenteur de la direction. Il obtient un temps de 25,7 secondes, ce qui dépasse largement les 26,5 secondes du VW Multivan 1.4 eHybrid. L'ID. Buzz bat également un Land Rover Range Rover Sport P510e Autobiography qui passe les cônes en 26,1 secondes.

Le test de l'élan est plus difficile. La première tentative se fait à 76 kilomètres par heure, mais l'ID. Buzz heurte les cônes dans les deuxième et troisième sections. Le van réussit finalement à atteindre une vitesse d'entrée de 71 km/h, avec une intervention importante du contrôle électronique de la stabilité. Une tentative à 81 km/h est un échec total, car il n'est pas possible d'entrer dans la troisième partie du parcours.

L'ID. Buzz devrait bientôt arriver en Europe dans une version pouvant accueillir sept passagers. L'empattement sera allongé de 25 cm par rapport à la version testée. Les acheteurs peuvent obtenir un énorme toit ouvrant panoramique de 1,5 mètre carré.

VW a déjà confirmé son intention de proposer une variante camping-car de l'ID. Buzz après 2025. Aucun détail n'est encore disponible à ce sujet, et il n'y a aucune information sur la commercialisation de ce camping-car Volkswagen.