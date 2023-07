Le Lamborghini Urus tel qu'on le connaît n'existe officiellement plus... en tout cas sous sa forme 100 thermique.

Stephan Winkelmann, directeur général du constructeur, a précisé au Welt que toutes les versions V8 ont trouvé preneur, ce qui signifie que le modèle actuel, disponible dans les déclinaisons S et Performante, ne peuvent plus être commandées. Il faudra attendre la version hybride rechargeable, attendue fin 2024, pour en acquérir un.

Lamborghini Urus Performante 2023

Il est encore trop tôt pour connaître la motorisation de l'Urus électrifié, mais le groupe Volkswagen dispose d'un V8 hybride déjà proposé dans la Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, qui développe 680 chevaux pour 900 Nm de couple.

Stephan Winkelmann a également précisé que l'Huracan n'était plus disponible, mais cela avait déjà été annoncé par Lamborghini en début d'année. La version V10 cédera sa place à une supercar hybride rechargeable l'an prochain, qui devrait utiliser un moteur plus petit et équipé d'un turbo.

Lamborhini ne pourra pas s'appuyer sur une base d'Audi R8 cette fois, la marque aux anneaux ayant renoncé à ce modèle, mais le constructeur italien dégage suffisamment de profits pour avancer seul sur ce projet.

L'Urus hybride et le successeur de l'Huracan rejoindront le Revuelto, qui va quant à lui conserver le V12, avec néanmoins une électrification. Winkelmann a précisé que la supercar dévoilée en mars était déjà un gros succès commercial, à tel point que tous les modèles devraient être écoulés avant la fin de l'année 2025.

La première Lamborghini 100% électrique, qui sera une GT 2+2 et pas un SUV, est attendue aux alentours de 2028. On sait également que l'Urus de deuxième génération sera uniquement électrique, avec un lancement prévu en 2029.