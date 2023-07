Tout change dans l'industrie automobile, même le segment des pony cars. La Chevrolet Camaro et la Dodge Challenger appartiendront bientôt à l'histoire, la Ford Mustang restant le seul modèle du trio à survivre sous une forme non électrifiée. Cependant, de nombreuses personnes recherchent encore une voiture de sport V8 atmosphérique à l'ancienne, et Ford espère même conquérir des clients plus jeunes qui découvrent la marque avec la nouvelle Mustang 2024.

Cependant, il ne suffit pas d'un puissant 5.0 pour attirer les jeunes clients. Les concepteurs et ingénieurs de l'entreprise ont ajouté des gadgets tels que des graphiques de type jeu vidéo, une fonction de mise en marche à distance et un frein de dérive électronique qui devraient attirer le jeune public. L'augmentation du nombre d'options de personnalisation va également dans ce sens.

"Il y a un segment de la clientèle des pony cars qui est extrêmement fidèle à la marque. Nous ne pourrons probablement pas les convertir (à l'électrique). Il s'agit d'une base pour se développer et attirer un public plus jeune. Nous pensons qu'il existe un segment de la population qui apprécie vraiment les performances des voitures de sport, mais qui les apprécie différemment de la génération actuelle", a expliqué Jim Owens, responsable de la marque Mustang, à Automotive News.

Mais Ford est-elle prête à survivre dans un nouvel environnement où il n'y aura pas de concurrents directs dans le segment des pony cars ? "Nous sommes déjà passés par là sans cette concurrence", a ajouté Jim Owens. "Nous sommes là parce qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'histoire de l'Amérique dans un segment de voitures de sport pour lequel nous pensons que le public sera intéressé".

Bien que basée sur une version modifiée de la plateforme de la Mustang précédente, la Mustang 2024 a été améliorée à de nombreux niveaux. Selon nos premières impressions (voir les liens ci-dessus), les moteurs - tout en ayant les mêmes cylindrées de 2,3 et 5,0 litres que leurs prédécesseurs - semblent plus vifs, tandis que la suspension est mieux équilibrée.

Les ventes de la Mustang ont baissé de 2,9 % jusqu'en juin de cette année, avec 25 471 unités livrées aux clients aux États-Unis. Le nouveau modèle 2024 sera commercialisé cet été.