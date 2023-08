Le rock and roll et les voitures branchées vont de pair, il en a toujours été ainsi. Nick Mason (Pink Floyd), Kid Rock, James Hetfield (Metallica) et Eric Clapton ne sont que quelques-uns des plus célèbres collectionneurs de voitures de la scène rock. Le cofondateur des Rolling Stones, Keith Richards, est également connu pour être un fanatique de voitures et vous avez maintenant la possibilité d'acheter une voiture qui lui a appartenu.

La Ferrari Dino que vous voyez ci-dessous a quitté l'usine de Maranello le 10 février 1972, avec le numéro de châssis 03354. Finie en Argento Metallizzato avec un intérieur en cuir Nero Connolly, la voiture était un modèle de spécification américaine et a été livrée à Richards en Californie en juin 1972. La société Modern Classic Motors de Bill Harrah s'est chargée de la livraison de la supercar quatre mois après son assemblage en Italie.

Trois ans plus tard, en 1975, Richards a expédié la voiture en Angleterre et lui a donné des plaques d'immatriculation locales (GYL 157N). Selon les informations disponibles, le guitariste a utilisé la voiture pendant les tournées européennes des Rolling Stones et a parcouru plus de 40 000 km au cours de la décennie suivante.

La Dino, créée à l'époque pour contrer la montée en puissance de la Porsche 911, a ensuite été vendue au Japon et a fait partie d'une collection privée jusqu'à son retour en Europe en 2014. La voiture a alors été acquise par un autre musicien célèbre, Liam Howlett, cofondateur du groupe The Prodigy. Elle a de nouveau changé de mains rapidement et a bénéficié d'une restauration complète entre 2015 et 2018 pour un coût de plus de 77 000 euros. Deux autres propriétaires ont suivi, mais la voiture est restée dans un état impeccable, semblable à ce qu'elle était lorsque Richards l'a acquise en 1972.

Aujourd'hui, le compteur affiche 48 339 kilomètres. La voiture sera mise aux enchères lors de la vente RM Sotheby's Monterey le 17 août prochain. La maison de vente aux enchères estime que le véhicule sera vendu entre 365 000 et 455 700 euros.