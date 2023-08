Lancé en 1972, le GMC Motorhome a connu un certain succès aux États-Unis. Ce camping-car à six roues était une traction, qui libérait de la place à l'arrière pour remplir facilement l'habitacle avec les appareils et meubles nécessaires. La spécification Model 230 était longue de 7 m avec un empattement de 3,7 m et le Model 260 atteignait 7,9 m avec un empattement de 4,1 m.

Contrairement à la plupart des autres camping-cars de l'époque, il a été entièrement conçu, fabriqué et construit par GMC, la marque de General Motors en charge des véhicules utilitaires. L'intérieur était totalement équipé à la demande et une variante "TransMode" totalement vide permettait aux clients de le transformer à leur guise, par exemple pour en faire une ambulance ou servir à des facteurs.

Chevrolet Chalet Royale GMC Royale

General Motors a envisagé de décliner son modèle avec une autre de ses marques, Chevrolet. Les informations sont minimes, mais ce que vous voyez est un modèle en argile (ou en aluminium ?) de juillet 1972, l'année même où la production du Motorhome a débuté.

La version Chevrolet avait un look légèrement différent, avec des fenêtres plates et sans pare-brise panoramique, autant de changements qui auraient probablement permis une production moins coûteuse que pour le modèle de GMC.

Il semble s'agir d'un modèle grandeur nature, avec un bouclier avant revu et corrigé, incorporant quatre phares et les clignotants dans la même veine que sur le Motorhome. La calandre est plus simple et le pare-chocs avant n'est pas entièrement chromé, contrairement au GMC.

Le design du côté semble s'inspirer de la variante la plus courte et porte l'inscription "Chalet Royale" sous la vitre, signe que Chevrolet envisageait de faire de son camping-car une véritable maison roulante.

On ne sait pas vraiment pourquoi la version Chevrolet du Motorhome n'a pas été lancée en parallèle de celle de GMC, dont la production s'est arrêtée en 1978, victime de la crise pétrolière. Durant cette période, près de 13 000 unités ont été fabriquées avant que les installations de production ne soient réaffectées pour augmenter la production de camions.

Photo : GMPhotoStore / Facebook