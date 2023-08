La nouvelle ZDX représente la première étape majeure d'Acura vers l'électrification, mais ceci n'est que le début. La marque a également lancé un nouveau concept-car à Monterey aux côtés de son premier véhicule électrique de série, qui pourrait présager une future voiture de sport EV.

Il s’agit du concept Electric Vision, qui ressemble beaucoup à la voiture de sport NSX, aujourd’hui abandonnée. Créé aux côtés de la ZDX au studio de design Acura de Los Angeles, l'avant est équipé de phares verticaux minces qui imitent presque le look du véhicule de course IMSA Prototype d'Acura. Il y a une barre lumineuse correspondante qui s'étend également sur le nez légèrement pointu, et un logo Acura illuminé sur le capot, le tout dans une couleur vert fluorescent. Voici ce qu’a déclaré Dave Marek, le directeur exécutif de la création d'Acura, suite à cette révélation.

"Notre équipe de conception Acura à Los Angeles imagine l'avenir des performances Acura Precision Crafted à l'ère des véhicules électriques. Cette dernière expression d'un modèle haute performance entièrement électrique inspire tout le monde dans notre studio de design à repousser les limites et nous voulions partager ce plaisir avec nos fans d'Acura."

Pas d’indices sur l’avenir ?

Acura affirme que ce concept sur la vision électrique donne un aperçu d’un potentiel véhicule électrique sportif. Mais le constructeur n’a pas confirmer pas si cette voiture allait atteindre, ou non, la production. L’Electric Vision n’a pas non plus de chiffres réels de puissance ou de performances à rapporter.

Galerie: 2022 Acura NSX Type S

31 Photos

Acura prévoit de pousser sa gamme de performances dans l'ère électrique en commençant par la nouvelle ZDX Type S, qui développe 500 chevaux, et en s'étendant aux futurs véhicules électriques de performance sur toute la ligne. Acura espère vendre 300 000 véhicules électriques d’ici 2030, et une partie importante de ces voitures porteront un badge Type S.

Ce concept constituerait un excellent remplacent pour la voiture de sport hybride NSX récemment abandonnée. À titre de référence, la NSX standard développait 520 ch grâce à sa configuration hybride V6 bi-turbo de 3,5 litres, et la version Type S produisait 600 ch. Toutes les futures voitures de sport électriques d’Acura devraient sans aucun doute dépasser ces chiffres.