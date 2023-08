La 356 a permis à Porsche de se faire connaître en tant que constructeur de voitures de sport agiles et agréables à conduire. Très chère et recherchée aujourd'hui, il est extrêmement rare d'en trouver sommeillant dans un vieux garage... C'est ce qui rend cette trouvaille découverte par Carchaeology si fascinante.

Cachée dans un garage d'Orange County, en Californie, cette Porsche 356 de 1959 a dormi pendant des décennies. Entouré de cartons et couvert de poussière, le coupé blanc ivoire ne présente pratiquement aucune trace de corrosion, grâce au climat. Bien que le garage soit sombre et que la poussière filtre une partie de la lumière, un coup d'œil rapide permet de constater que l'intérieur orange est lui aussi en bon état.

La Porsche 356 de 1959 était la dernière de la série A, qui comprenait un coupé, un cabriolet et un Speedster léger. Ce modèle semble être une Super, ce qui signifie qu'il est doté d'une version plus puissante du moteur quatre cylindres de 1,6 litre, qui développe 90 chevaux au lieu des 60 habituels. Neuve, elle coûtait environ 3 600 dollars, mais on se rapproche aujourd'hui des 100 000 euros pour un exemplaire un bon état.

Après avoir vu ses pneus regonglés, la Porsche retrouve le soleil. À l'intérieur, c'est une capsule temporelle vieille de quarante ans, où l'on retrouve même de vieilles cartes routières et un appareil photo Polaroid d'époque.

La carrosserie est droite, avec quelques traces de rouille dans les passages de roues. La Porsche présente également des bosses sur le plancher et des dommages sur un bas de caisse et le pare-chocs arrière. D'après Carchaeology, ces bosses sont tout à fait normales pour une Porsche 356 ayant roulé.

Le propriétaire a pris possession de la voiture en 1975 et l'a conduite régulièrement jusqu'à sa retraite en 1984. Il l'a ensuite rangée dans son garage, où elle est restée pendant 39 ans. Lorsqu'on lui demande s'il a un souvenir préféré de la Porsche, il sourit et répond : "Vous n'avez pas assez de temps pour les entendre."

Porsche a fabriqué plus de 76 000 voitures entre 1948 et 1965, en commençant par un prototype à moteur central avant de déplacer le moteur à l'arrière. Après le lancement de la 911, le constructeur a progressivement abandonné la 356, qu'il a finalement été remplacée par la 912, une variante de la 911 dotée d'un moteur à quatre cylindres.