L'idée derrière le dernier engin de Garage 54 est née d'un commentaire désinvolte. Un de leurs amis a fait remarquer que le groupe était si intelligent que s'ils décidaient de partir forêt, ils iraient dans les bois en voiture. Cela a amené l’équipe à se demander s’ils pouvaient construire un véhicule à partir de rondins.

Connue pour ses créations autour de Lada, l'équipe du Garage 54 a construit des machines vraiment bizarres. Ils ont fait fonctionner un moteur moitié essence et moitié diesel, modifié une voiture avec de véritables quatre roues directrices et construit un système de déneigement qui a secoué toute une voiture. Le personnel ne semble jamais manqué de pièces pour leurs expériences scientifiques un peu folles.

Pour sa dernière création, l’équipe à commencer par quelques pièces de rechange, dont un moteur, une transmission, des essieux et des roues. C’est avec cela qu’ils ont commencé à assembler une voiture dans une forêt. Le châssis (si on peut l’appeler cela) a été conçu à partir de rondins de bois tandis que l’avant est constitué d'une bûche de bois massive qui fait office de pare-chocs.

La star des bois

À partir de cette base, l’équipe a pu monter le moteur et la transmission, reliant l’arbre de celle-ci aux roues arrière. Le volant est placé juste derrière le moteur (tout est relié grâce à du fil d’acier) si bien que cet engin peut être dirigé comme n’importe quelle voiture bien que l’ensemble fût difficile à manœuvrer dans un premier temps.

Le lendemain, le Garage 54 a installé un siège conducteur, un levier de vitesses et un système à deux pédales pour l'accélérateur et l'embrayage. Le freinage est géré par un levier manuel contrairement à l'hydraulique moderne. En testant le véhicule, l’équipe a découvert que la voiture en rondins faisait patiner les roues, mais il n’empêche que le potentiel est là.

Alors certes ce n’est peut-être pas la plus utile ni la plus rentable des créations de l’histoire de l’automobile mais le moins que l’on puisse dire c’est que ce véhicule attire l'attention des curieux et certains se sont même arrêtés pour poser des questions et faire pour des photos avec le Garage 54. Qui a dit qu’il fallait forcément une supercar pour être si populaire ?