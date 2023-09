Qu’est-ce qui fait d’une voiture historique un mythe ? Les caractéristiques techniques, un haut niveau de notoriété ou une présence massive dans la culture pop ? En tout cas si une voiture réunit toutes ces exigences c’est bien la Toyota Supra de quatrième génération, également connue sous le nom d'A80 ou JZA80.

La Supra en question fête ses 30 ans, en 2023, et 45 000 personnes ont eu la chance d’en obtenir une (neuve) jusqu’en 2002. Mais est-elle encore si populaire ? Tous les fans de voitures de moins de 40 ans vous diront : bien sûr ! Et la raison réside dans les jeux vidéo comme Gran Turismo, qui ont fait découvrir à toute une génération de jeunes, les voitures japonaises. Cette popularité naissante a atteint son paroxysme quelques années plus tard, dans la série de films "Fast and Furious", dans laquelle la Supra est devenue une des stars.

Mieux que Ferrari ?

Petit retour en arrière : au début des années 1990, presque toutes les marques japonaises ont lancé une voiture de sport techniquement sophistiquée pour améliorer leur image et leurs compétences. Mazda avec la RX-7 FD, Honda avec la NSX, Mitsubishi a présenté la 3000 GT et Subaru sa SVX. À l'époque, Toyota n’avait pas grand-chose a envier avec sa Supra, mais en 1993, l'A80 a fait encore mieux.

Le concept de cette voiture qui devait allier la technologie des voitures de course et un maximum de confort (dixit Toyota) a débuté durant l'été 1989. Les premiers prototypes ont été créés deux ans plus tard et ils comprenaient de nombreux spoilers, un à l’avant qui se déployait automatiquement à grande vitesse.

Avec ses 1 705 kilos et beaucoup d’aluminium, l’A80 pesait 29 kilos de moins que son prédécesseur, mais elle était beaucoup plus puissante. Elle développait 330 ch (contre 200 à 280 selon les versions de la génération précédente) grâce à deux turbo-compresseurs et deux échangeurs d’air qui ont amené la Supra (A80), à partir de 1993, au niveau de certaines voitures conçues à Maranello ou à Modène. Son 0 à 100 km/h, sous la barre des six secondes, était similaire à celui d’une Ferrari 348.

Le précurseur de la GR Supra moderne ?

Une fois le moteur essence six cylindres en ligne avec propulsion arrière classique, installé, Toyota a fait appel à des pilotes d’essais d’élite pour peaufiner le châssis et calibrer les nouvelles technologies électroniques de l’époque, telles que l’anti-patinage et l’aileron avant à extension automatique.

La Supra (A80) a été la première Toyota à coûter plus de 100 000 euros, ce qui indiquait également la ligue dans laquelle évoluait cette voiture de sport, qui aurait eu une vitesse de pointe de 280 km/h sans aucune limitation.

La transmission manuelle à six vitesses fournie par Getrag était standard, mais une automatique à quatre vitesses était également disponible, sans frais supplémentaires. L'équipement complet comprenait également un toit targa. En 1994, l'ADAC testa la Supra et le constat fut sans appel :

"En circulation urbaine, la Supra se comporte aussi bien qu'une Celica 1600 mais la façon dont elle démarre est tout simplement infernale. Vous pouvez à peine suivre les changements de vitesse. Les freins, la direction et le châssis sont toujours aussi confortables."

Les circuits étaient un terrain naturel pour l'A80 et c'est donc sur la Nordschleife que l'actuelle Toyota GR Supra est née, comme le rapporte le président de Toyota, Akio Toyoda. C’est d’ailleurs lors d'un essai routier dans une ancienne Supra (A80) que Toyoda a décidé qu'il fallait lancer le développement de la nouvelle GR Supra. Mais c'est une autre histoire…