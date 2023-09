L'écart est tel entre les deux monoplaces que Red Bull et la Scuderia AlphaTauri ne se battent jamais sur les circuits de Formule 1. Les deux équipes sœurs se sont toutefois affrontées dans le cadre des (Un)Serious Race Series (séries de courses non sérieuses) sur YouTube. Dans le dernier épisode, Max Verstappen, Sergio Perez, Yuki Tsunoda et Liam Lawson ont piloté de minuscules camions Honda kei à travers une série de défis élaborés dans le stade Ariake de Tokyo en marge du Grand Prix du Japon.

Les deux équipes se sont d'abord affrontées dans une épreuve de stationnement, que Tsunoda d'AlphaTauri a remportée. Perez était aux commandes de la Honda floquée aux couleurs de Red Bull, mais il a eu du mal à se garer.

Les petits camions japonais sont devenus des véhicules de travail populaires parce qu'ils peuvent naviguer sur les routes étroites et les centres urbains denses du pays. Leur petite taille et leur conception pratique les rendent utiles et maniables, ce qui a été pleinement démontré dans le deuxième défi - parcourir une course d'obstacles les yeux bandés.

Verstappen et Lawson ont enfilé un bandeau sur les yeux tandis que Perez et Tsunoda les dirigeaient. Les pilotes devaient piloter les camions sans perdre les boîtes empilées dans le plateau, ce qui s'est avéré difficile pour Lawson qui a un peu trop appuyé sur l'accélérateur, en perdant plusieurs boîtes et en écopant de plusieurs pénalités de temps. Red Bull a terminé le parcours sans en perdre un seul.

AlphaTauri a remporté le défi du bowling géant avant que Red Bull ne termine premier de la dernière course. Lors du dernier sprint, Lawson a trébuché à l'intérieur du camion, mettant le levier de vitesse au point mort, ce qui a entraîné la défaite des deux pilotes. Il s'agissait de la troisième manche de la série Red Bull (Un)Serious Race Series. À Miami, Tsunoda et Daniel Ricciardo s'étaient affrontés dans une bataille de mini-bateaux. Tsunoda a remporté la compétition avant de remporter une deuxième victoire avant le Grand Prix d'Autriche. Verstappen et lui avaient participé à une course de monster trucks.

Verstappen a poursuivi sur la lancée de sa victoire en kei-truck en remportant le Grand Prix du Japon. Sa première place a donné à Red Bull le nombre de points nécessaires pour remporter le championnat des constructeurs de F1 pour la deuxième année consécutive. Elle compte deux fois plus de points que Mercedes : 623 contre 305. Son coéquipier Perez n'a pas eu la même chance ce dimanche, abandonnant la course après avoir subi des dommages sur sa voiture. Il a également reçu deux pénalités. AlphaTauri, l'équipe sœur de Red Bull, a terminé la course en milieu de peloton. Lawson a terminé 11e, devant Tsunoda, 12e. L'équipe est à la dernière du championnat des constructeurs avec cinq petits points.