Nous avons conduit la BMW M2 2023 en avril dernier et nous avons trouvé qu'elle représentait bel et bien la version plus petite et plus agile de la M4, pour le meilleur et pour le pire.

Bien que l'esprit de sa devancière ait presque disparu (la nouvelle M2 est plus puissante et nettement plus lourde), elle est aussi très rapide. Pour s'en convaincre, rien de mieux qu'une vidéo montrant la voiture sur un tronçon sans restriction de vitesse sur l'autoroute allemande.

L'équipe d'AutoTopNL a récemment eu la chance de tester la M2 G87. L'équipe s'attache à pousser toutes sortes de voitures de série et modifiées à leurs limites sur l'Autobahn et à déterminer leur vitesse de pointe réelle.

Dans le cas de la M2 2023, elle est entièrement de série, ce qui signifie que le six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres sous le capot développe une puissance de 456 chevaux. Pour mettre ces chiffres en perspective, c'est 48 ch de plus que la précédente M2 Competition et 8 ch de plus que la plus puissante M2 CS.

Galerie: BMW M2 2023

16 Photos

Cependant, une récente vidéo nous apprend que la puissance réelle de la nouvelle M2 est supérieure aux chiffres annoncés. Le moteur six cylindres en ligne a généré 465 ch sur le banc d'essai et il semble que BMW joue la carte de la sécurité avec les chiffres relatifs à la vitesse de pointe.

De série, la voiture est limitée électroniquement à 250 km/h, et en option, vous pouvez la débloquer à 285 km/h. Cependant, la M2 Zandvoort Blue présentée dans la vidéo jointe en haut de cette page atteint 290 km/h, ce qui est manifestement un peu plus que ce qu'annonce BMW.

Impressionné par ce que vous voyez dans la vidéo ? La M2 2023 est certainement l'une des voitures de sport les plus performantes sur le marché actuel. Mais elle a un prix à la hauteur de ses aptitudes : le prix d'entrée est de 60 000 euros et notre voiture d'essai d'avril dernier coûtait un peu plus de 68 000 euros. À ce prix, vous pouvez même acheter une Porsche 718 Boxster convenablement équipée.

BMW prépare une version CS de sa M2

Si vous souhaitez que votre M2 soit encore plus puissante, rassurez-vous. BMW travaille actuellement sur une version CS du coupé sportif, qui devrait développer environ 520 ch. Par ailleurs, la variante modifiée par AC Schnitzer disposera d'un ensemble aérodynamique plus agressif et d'une puissance d'environ 500 chevaux. Une M2 Competition ne semble toutefois pas être à l'ordre du jour.