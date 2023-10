Calty Design Research Incorporated fête ses 50 ans cette année, ce qui incite Toyota à dépoussiérer certains concepts élaborés par le studio de design au fil des années. Ces derniers avaient été gardées secrètes jusqu'à présent, y compris une première proposition pour le Land Cruiser FJ40 (voir ci-dessous) et un concept de caravane en 1975, mais c'est la paire de supercars qui a retenu notre attention.

Nous sommes en 1983 et Calty décide d'envisager une machine performante, à moteur central, avec des portes papillon. La supercar blanche s'appelait "MX-1" et était plus qu'un simple croquis puisqu'elle a été construite comme un modèle à part entière (voir ci-dessous).

Certains hauts responsables de Toyota ont eu l'occasion de voir la voiture, mais le projet n'a jamais été approuvé pour la production. Il convient de noter que la MR2 originale est sorti un an plus tard et qu’elle avait également le moteur derrière les sièges, mais pas au même niveau que la MX-1.

Une armoire à concepts

Un autre modèle axé sur la performance et portant un nom rappelant celui de Mazda était la "MX-2" (voir ci-dessous), créé quelques années plus tard. Elle aussi avait le moteur derrière les sièges et était conçue avec des portes papillon faisant partie d'une carrosserie swoopy en plastique renforcé de fibre de verre.

Sa ligne de toit inclinée et allongée nous fait penser à la Dodge M4S du film "The Wraith" mettant en vedette Charlie Sheen. À l’intérieur, Toyota a installé un volant à bras oscillant pour s’adapter facilement aux configurations de conduite à gauche et à droite, un peu comme la Mercedes Unimog avec son système VarioPilot.

Mais il y a plus. Calty a également travaillé sur la conception de la Supra de quatrième génération (voir ci-dessus). L'objectif était de faire de l'A80 une "pure voiture de sport" avec un capot allongé et un renflement pour accueillir un six cylindres en ligne de grande cylindrée. Pour rappel, la Supra Mk4 était proposée avec le légendaire 2JZ en versions atmosphérique (GE) et bi-turbo (GTE). Bien que rejetées, certaines caractéristiques du design ont été mises en production en 1993, lorsque le modèle de quatrième génération a été lancé.

La plus originale du lot était de loin une citadine conceptuelle pour la défunte marque Scion. Créée en 2012, la NYC (voir ci-dessous) était une bizarrerie verte dans laquelle le conducteur se tenait presque debout au volant. Elle ressemblait littéralement à une grenouille sur roues.