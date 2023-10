Le pilote de Formule 1, Esteban Ocon, a récemment testé la dernière version de l’Alpine A110 sur le circuit du Nürburgring. CarSpyVideo a chronométré le tour et selon leurs informations, le français aurait parcouru le Ring en 7 minutes et 18,77 secondes. Pour mettre en perspective ce chrono, Chevrolet a enregistré la Corvette ZR1 de 2012 qui a conclu le tour du circuit en 7 minutes et 19,63 secondes.

La Corvette ZR1 de 2012 était équipée d'un moteur V8 de 6,2L qui développait 647 chevaux.

Ocon effectuait des tests pendant la période de tests du pool industriel, ce qui signifie qu'il n'était pas le seul véhicule sur la piste à ce moment-là. Cela suggère qu'il pourrait éventuellement aller encore plus vite sur une piste vide où il n'aurait pas à gérer le trafic. Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 n’a pas hésité à attaquer, avec la voiture, et a adopter une ligne agressive dans les virages puisqu’on entend parfois les pneus crier.

Galerie: Nouvelle Alpine A110 - photos espion

16 Photos

Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette A110. Les photos précédentes permettent d'observer le véhicule de plus près mais son nom officiel reste encore un mystère. L’Alpine a une face avant similaire à la version R mais ajoute des ailettes sur les coins. Le capot bénéficie de larges ouvertures à proximité du pare-brise et les suspensions semble être plus basse que sur les versions déjà connues.

Quant la verra-t-on ?

Nous ne savons rien de son moteur mais la R est équipée d'un quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre qui produit 300 chevaux et 339 Nm de couple. C'est suffisant pour atteindre les 100km/h en 3,9 secondes et une vitesse de pointe de 285km/h.

Galerie: Alpine A110 R

15 Photos

Il n’y a pas de bonnes images à l’intérieur de cette Alpine A110 mais la version R propose déjà une configuration agressive avec des sièges en fibre de carbone et des harnais à six points. La révélation officielle de cette Alpine reste un mystère, mais cette vidéo suggère qu’elle ne devrait pas tarder à apparaître. La variante R a fait ses débuts en octobre 2022.

Quant à Ocon, il occupe actuellement la 12e place au classement du Championnat du monde de F1 alors qu’il reste cinq courses à disputer. L'année dernière, il avait terminé à la huitième place du classement avec 92 points.