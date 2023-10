Si en Europe Abarth a emprunté la seule voie électrique, en Amérique du Sud, elle reste toujours liée aux moteurs à essence. Après le lancement de la Pulse, la Fastback dans sa version plus sportive, en est une nouvelle preuve.

Conçue pour être performante aussi bien sur route qu'en tout-terrain léger, l'Abarth Fastback est vendue exclusivement au Brésil et a tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser entre amis.

180 CV pas seulement pour la route

L'Abarth est propulsée par un moteur turbo de 180 CV, qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes et une vitesse de pointe de 220 km/h.

Abarth Fastback sur la route

Basée sur la plateforme MLA, la Fastback a reçu une série d'ajustements spécifiques, tels qu'un calibrage ad hoc du moteur et de la transmission, une direction plus directe et une configuration globalement plus sportive. La double borne d'échappement donne la bonne « voix » au SUV brésilien, tandis que la garde au sol a été réduite de 5 mm. De plus, la suspension est 21 % plus rigide, tandis que les performances hors route n'ont pas beaucoup changé.

Abarth Fastback, le moteur

Sur la Fastback, vous pouvez choisir les trois modes de conduite Normal, Manuel et Sport. Ce dernier s'active via un bouton rouge sur le volant et déverrouille les réglages les plus sportifs de la voiture.

Elle se rend reconnaissable

L'Abarth Fastback se distingue par ses détails rouges sur les roues de 18 pouces et le répartiteur, tandis que les rétroviseurs sont noirs. Évidemment, les logos Abarth ne manquent pas, tandis que le baquet contribue à rendre le SUV sud-américain encore plus sportif.

Abarth Fastback, les intérieurs

A bord, on retrouve une sellerie noire et des surpiqûres rouges contrastées, ainsi que des moulures sur le tableau de bord qui rappellent la fibre de carbone. Le volant est en cuir perforé, tandis que sur le plan technologique, on retrouve un tableau de bord de 7" et un écran de 10,1". L'équipement de sécurité est plutôt complet, qui comprend le freinage d'urgence, le maintien actif de voie et les feux de croisement automatiques.

Abarth Fastback, vue latérale

L'Abarth est disponible en blanc "Banchisa", gris "Strato", noir "Volcan" et rouge "Montecarlo". Les prix démarrent à 30 000 euros.