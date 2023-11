Si vous êtes un habitué des jeux vidéos sur l’automobile, comme Assetto Corsa, il y a fort à parier que vôtre hobby préféré est de pousser une supercar à fond sur des circuits légendaires tels que Spa ou encore le Nürburgring, à moins que cela ne soit sur des routes ouvertes.

Mais la création de certains mods à permis à des joueurs de connaître une expérience de jeu encore plus loufoque, en dehors des packs officiels déjà disponibles. Pour vous faire une idée, Assetto Corsa a, par exemple, connu un mod dans lequel vous pouviez courir sur le circuit arc en ciel du jeu Mario Kart. Plus récemment, une version met en scène une idée moins excentrique mais qui attire sa part du curiosité : vous pouvez débouler sur la route au volant de la Citroën C15.

Qui aurait cru que le successeur de la Citroën Acadiane connaîtrait un tel succès, même en virtuel.

Une popularité grandissante

À première vue, cette petite fourgonnette a tout ce qu'il y a de plus banal. Conçu de 1984 à 2006, cet utilitaire léger n’a rien d’une hypercar mais il a pourtant inspiré Benjamin Escales, un concepteur mécanique et designer de produits âgé de 27 ans, de lui donner une chance d’apparaître dans la célèbre simulation de course du studio Kunos Simulazioni. Le jeune homme a expliqué l’idée derrière son processus de création à Tech&Co.

"Le projet a commencé le 13 février 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Beaucoup de gens se sont mis au tricot ou à faire du pain pendant le confinement. Moi, j'ai décidé de faire un C15 pour un simulateur de course! Quelqu'un avait conçu un Ford Transit pour Assetto Corsa. On s'amusait à faire des courses sur des spéciales de rally ou des petites routes françaises avec l'un des collaborateurs qui m'a aidé à faire le mod. On a fini par se dire qu'un Ford Transit, ça ne le faisait pas trop et qu'un C15 Diesel serait sacrément plus réaliste".

Après trois ans de travail sur les logiciels open source Blender et Substance Painter, le mod a pu être lancé en mai 2023 et il connaît un certain succès depuis. Certaines vidéos mettant en scène le C15, sur la route, en drift ou sur circuit, totalisent plus de 3 millions de vues et certains joueurs ont carrément installés un volant de course et un levier de vitesse afin de profiter pleinement de l’expérience. Comme quoi, pas besoin d’avoir 500 ch sous le capot pour se faire plaisir, même dans les jeux vidéos.