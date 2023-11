Le fait de garer une voiture et de la laisser exposée aux éléments pendant des années entraîne souvent des problèmes majeurs. La rouille n'est qu'un des problèmes possibles, car les joints se détériorent également et les fluides peuvent s'écouler. Mais toutes les voitures oubliées dans un champ ne sont pas destinées au broyeur : une nouvelle vidéo montre une vieille Mercedes 200D W124 qui démarre et roule à nouveau après huit ans d'immobilisation.

287 000 km au compteur

La berline diesel a connu des jours meilleurs, mais ce n'est pas une cause perdue après avoir parcouru 287 800 kilomètres au cours de sa vie. Le compartiment moteur est sale, mais pas détruit, même s'il manque une batterie et que quelques tuyaux ne sont pas raccordés. Le moteur contient encore de l'huile, même si elle est assez sale, et le filtre à air est étonnamment propre.

Un peu de carburant et de liquide de refroidissement frais, ainsi qu'une nouvelle batterie, suffisent à remettre en marche cette Mercedes. Elle démarre immédiatement, comme si elle attendait d'être conduite à nouveau malgré son enfoncement dans le sol. Motor1.com a contacté le créateur pour en savoir plus sur la récupération de la voiture.

L'habitacle est sale, les différents interrupteurs sont inopérants et couverts de crasse. Les sièges ne sont pas déchirés et l'essuie-glace fonctionne avec la bonne dose de motivation, mais le levier de vitesse est un peu raide. L'intérieur est plus beau que l'extérieur rouillé.

Une cause pas perdue

Le lavage à haute pression élimine une grande partie de la saleté, mais pas toutes les imperfections qui se sont incrustées dans la peinture. Certains panneaux de carrosserie sont encore un peu sales, mais l'absence de saleté sur l'extérieur blanc met en évidence les points de rouille qui subsistent sur le bouclier arrière et le capot. Certaines garnitures commencent également à se détacher.

Un filtre à carburant bouché fait caler la voiture, mais elle fonctionne bien une fois nettoyée. Elle crache pas mal de fumée à l'accélération, mais le véhicule a probablement besoin d'une nouvelle huile et d'un peu plus de soins pour le remettre en état. L'alternateur ne charge pas, le klaxon ne fonctionne pas et la voiture continue de rouler même si la clé est éteinte (et enlevée), il y a donc encore du travail à faire.