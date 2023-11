Certains fans de Formule 1, probablement sans places en tribunes, ont arraché les panneaux qui bloquaient la vue sur la piste de Las Vegas.

La course avait déjà suscité une certaine controverse dans les semaines précédant le week-end sur cet élément, lorsque des filtres bloquant la vue avaient été appliqués sur des zones de ponts piétonniers traversant le Strip, empêchant les personnes ne possédant pas de billets de voir la piste.

Lorsque des riverains ont tenté de retirer ces filtres, ils ont été remplacés dans les zones concernées et des structures en forme de cage ont été ajoutées pour couvrir également les éléments supérieurs des ponts afin d'empêcher que des objets ne soient jetés sur la piste.

Les magasins situés le long du Strip ont également été empêchés de vendre des articles en verre à certaines heures des séances consacrées au roulage des F1, afin d'éviter que des objets dangereux ne se retrouvent d'une manière ou d'une autre sur la piste.

Comme c'est le cas sur de nombreux circuits permanents visités par la F1, des écrans bloquant la vue ont également été ajoutés à de nombreuses clôtures qui bordaient le périmètre de la piste sur la chaussée du Strip.

Pendant la course de Vegas, comme on peut le voir sur les photos ci-dessus et ci-dessous, certains fans, dont certains étaient vêtus de vêtements de l'équipe, mais dont on pensait qu'ils n'avaient pas de billets, ont réussi à percer ces écrans pour avoir une vue de la piste et sur le Strip.

Le personnel de l'événement a tenté de remplacer les écrans après qu'ils aient été endommagés, mais en vain. La zone concernée se trouvait en face du casino et de l'hôtel Planet Hollywood, à proximité du virage 14 - le principal point de dépassement - sur le tracé de la piste.

Motorsport.com comprend qu'aucun problème de sécurité concernant le comportement des fans n'a été soulevé pendant l'événement qui a été remporté par Max Verstappen (Red Bull). Les barrières en question étaient placées à l'écart des barrières bordant la piste de l'autre côté du Strip, et les fans qui s'y rassemblaient n'auraient donc pas été en danger, pas plus que les pilotes en course - comme ce fut le cas à Melbourne et à Sao Paulo.