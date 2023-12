Alors que certains d'entre nous attendent toujours que les carburants synthétiques soient les sauveurs des moteurs à combustion interne, Lunaz pense que le train est déjà passé. L'entreprise britannique de pièces détachées, spécialisée dans la renaissance de vieilles voitures grâce à des conversions électriques, a complètement revitalisé un magnifique coupé britannique. Présentée comme "l'Aston Martin la plus durable jamais créée", cette DB6 a perdu son moteur à six cylindres en ligne au profit d'une configuration électrique.

Adieu l'essence... bonjour l'électricité

Il s'agit de l'une des 1788 voitures construites entre 1965 et 1970, lorsque la DB6 était en production. La superbe Aston Martin était à l'origine équipée d'un moteur à essence de 4,0 litres développant 282 ch, mais elle bénéficie désormais d'une puissance de 375 ch fournie par un moteur électrique. Lunaz ne précise pas le type de batterie de la voiture, mais nous savons que la société dispose de packs de 80-120 kWh avec jusqu'à 410 km d'autonomie et un support de charge rapide.

Un intérieur en matériaux recyclés

Le caractère écologique de la DB6 ne tient pas seulement à sa conversion en véhicule électrique. L'intérieur fait un usage généreux de matériaux durables. Par exemple, le panneau avant du tableau de bord, le levier de vitesses et la poignée de la vitre de custode utilisent un matériau composite biodégradable présenté comme entièrement naturel et compostable. Il est fabriqué à partir de coquilles d'œufs et de noix mises au rebut, associées à un liant biodégradable. En outre, des matériaux renouvelables d'origine végétale ont été utilisés pour un tissu en polyuréthane biosourcé qui recouvre les panneaux de porte.

Enfin, la sellerie utilise une combinaison de coton, de polyester, de rayonne et de nylon recyclés, sans aucun produit chimique nocif. Le marc de pomme, un sous-produit de la production de cidre, de jus et de compote pour les boissons, a été utilisé pour les passepoils en cuir des sièges, des panneaux de porte et de la garniture de toit.

Lunaz mentionne que les tapis utilisent du nylon régénéré pour la partie supérieure et des bouteilles en plastique recyclées pour la partie inférieure. Certaines des autres surfaces sont recouvertes du "cuir le moins carboné du monde", un sous-produit entièrement biodégradable de l'industrie de la viande.

Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas donné. Selon Top Gear, l'Aston Martin DB6 EV by Lunaz coûte environ 650 000 livres sterling. Au taux de change actuel, cela revient à 747 435 euros.