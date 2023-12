Depuis ses débuts, le Genesis GV70 est l'un des produits les plus luxueux de Hyundai Motor Group. Même si la marque travaille déjà sur une version rafraîchie du crossover, il ne s'agit en aucun cas d'un véhicule dépassé. Avant que le modèle lifté ne soit prêt à être lancé, Genesis innove dans le segment du tout-terrain avec le lancement d'un GV70 overlanding conçu et construit en coopération avec les spécialistes du tout-terrain Delta. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype.

Créé pour célébrer le 40e anniversaire de la marque, le GV70 Project Overland est un prototype qui transforme le crossover de luxe en une machine beaucoup plus performante, sans pour autant modifier profondément le châssis. Grâce à une amélioration de la suspension, le véhicule se trouve désormais à une hauteur de près de 10 cm du sol et bénéficie d'une position plus large grâce à un jeu de jantes noires Classic B Rugged de 18 pouces, équipées de pneus Continental ATR. Cet ensemble repose sur des passages de roues élargis.

Le look tout-terrain est renforcé par un ensemble de feux PIAA supplémentaires montés sur le toit, ainsi que par des feux Baja Style intégrés à la calandre. Pour ceux qui souhaitent transporter le matériel essentiel à leurs aventures, une galerie de toit spécialement conçue à cet effet offre des points de fixation sécurisés.

Les passionnés et les curieux étaient invités à découvrir le GV70 Project Overland au salon de l'automobile d'Essen, en Allemagne, du 1er au 10 décembre. Il est intéressant de noter que le concept était exposé sur le stand Continental.

En ce qui concerne le GV70 facelifté que nous avons mentionné précédemment, nous nous attendons à ce que le crossover reçoive un bouclier avant rafraîchi avec de nouveaux phares semblables à ceux du G90 et une calandre mise à jour sur les modèles à moteur thermique. D'autres changements visuels semblent probables et des améliorations pourraient également être apportées à l'intérieur de l'habitacle. Le GV80, plus grand et plus cher, devrait recevoir un écran géant OLED incurvé de 27 pouces et il sera intéressant de voir si le plus petit modèle sera également mis à jour avec un nouveau tableau de bord.