Les moteurs à combustion interne sont des machines complexes dont il est difficile d'apprendre le fonctionnement exact à l'aide d'explications écrites et de schémas. Cette réplique transparente d'un V8 est la solution idéale pour apprendre aux esprits curieux comment les voitures transforment l'essence en propulsion.

La chaîne YouTube SmarterEveryDay s'est récemment rendue dans le Nebraska pour voir de près cette réplique de V8 construite par Brian King. Basé sur un bloc LS de 5,3 litres de General Motors, ce démonstrateur à bielles comporte la plupart des éléments que l'on trouve dans un vrai moteur, notamment des pistons, un vilebrequin, un arbre à cames, des poussoirs, des ressorts et des soupapes. Il y a même une pompe à huile qui fonctionne et de la vraie huile à l'intérieur.

Le carter et les culasses sont en plexiglas. À la place des bougies d'allumage se trouvent de minuscules lumières clignotantes, destinées à signifier l'allumage de la bougie pendant la course du piston. Le spectateur peut ainsi se faire une idée précise de la synchronisation du moteur et de la façon dont le piston est poussé vers le bas, ce qui fait tourner le vilebrequin et produit de la puissance.

Le souci du détail

King est allé jusqu'à attacher un moteur électrique à son démonstrateur, ce qui lui a permis de tourner suffisamment vite pour reproduire la vitesse réelle d'un moteur en marche. C'est ici que l'on peut comprendre l'ordre d'allumage et l'équilibrage. Avec toutes les "bougies" qui s'allument en succession rapide, c'est aussi très amusant à regarder. Si vous avez toujours été curieux d'apprendre comment fonctionne un moteur, il s'agit de la meilleure démonstration réelle que nous ayons jamais vue.

SI vous souhaitez voir à quoi ressemble l'intérieur d'un moteur lorsque quelque chose tourna mal, nous vous invitons à aller jeter un coup d'œil à cet article. Ce dernier nous montre un moteur Ford EcoBoost V6 turbocompressé de 3,5 litres dont le piston a explosé. Il provenait d'un Ford F-150 2012 avec plus de 317 000 km au compteur. Le propriétaire avait acheté le véhicule aux enchères et avait rapidement remarqué par la suite un bruit de tic-tac provenant du moteur. Il a essayé de le réparer, mais la réparation n'a apparemment pas fonctionné, car le piston a explosé.