Maintenant que le Cybertruck de Tesla a enfin été dévoilé au monde, toutes sortes d'histoires ont fait leur apparition sur Internet, y compris des détails provenant de personnalités clés de Tesla qui ont participé à la conception du pick-up.

Dans une récente interview accordée à Top Gear, le designer en chef de Tesla, Franz Von Holzhausen, et le vice-président de l'ingénierie, Lars Moravy, ont donné une information intéressante qui montre la rapidité avec laquelle Tesla a construit le Cybertruck, bien qu'il ait fallu quatre ans pour le lancer après la révélation du concept : Elon Musk a ordonné à l'équipe de construire le premier prototype en seulement 90 jours.

"Elon voulait le premier prototype en 90 jours", a déclaré Moravy. "Je pense qu'il l'a fait pour prendre des décisions. Lorsque vous avez 90 jours pour construire un prototype, vous n'avez pas le temps de discuter. Il suffit de choisir la meilleure chose et d'y aller."

Moravy s'est ensuite penché sur la version alpha originale du Cybertruck : "[Il] nous a fallu, je crois, 93 jours."

À l'origine, Musk avait ordonné que le prototype soit achevé dans un délai plus raisonnable de 180 jours après avoir donné son feu vert au design triangulaire qui lui avait été présenté par Von Holzhausen et son équipe. Mais selon les souvenirs de Moravy, Musk a finalement divisé le délai par deux au cours de la même conversation, le ramenant à 90 jours.

Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Von Holzhausen se souvient que le choix de la conception a été un point de discorde au cours de la première phase de développement.

"Il y a plusieurs années, une conversation s'était engagée sur le fait que Tesla devrait un jour produire un pick-up", a-t-il déclaré. "Nous avons commencé à examiner les pick-ups présents sur le marché. Sans le badge, ils sont tous très similaires."

Von Holzhausen mentionne que durant les premiers jours de la planification du Cybertruck, l'équipe avait la Lotus Esprit d'Elon Musk dans le studio. Au cas où vous ne le sauriez pas, Elon Musk a acheté en 2013, pour près d'un million de dollars (soit 920 000 euros), l'Esprit devenu sous-marin du film James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait, et rêvait d'en faire un véritable sous-marin. L'équipe de conception s'est également inspirée du Lockheed F-117 Nighthawk et de la Lamborghini Countach.

"Nous avons commencé à explorer quelques sites qui étaient uniques mais pas assez spectaculaires. Et en travaillant avec Elon sur ce projet, j'ai longtemps tourné en rond. Un peu secrètement, nous avons commencé à faire quelque chose de radicalement différent. Un pick-up vraiment simpliste, un peu comme un pick-up à faible résolution. Un jour, [nous] avons fait un modèle grandeur nature et Elon est entré dedans, et en le voyant pour la première fois [...] il s'est dit : 'C'est ça qu'on fait'."

Une fois le projet approuvé et avec un nouveau délai de 90 jours, Moravy et son équipe se sont donc mis au travail pour concevoir la première version alpha du Cybertruck, même si elle n'aurait pas été en acier inoxydable comme le véhicule de série. Selon Moravy, Tesla a développé plusieurs prototypes en aluminium, mais Musk a finalement opté pour le "HFS" (Hard Freaking Stainless, surnom interne) en raison de sa capacité à résister aux bosses et aux éraflures.

Tesla a ensuite révélé la version concept polarisante du Cybertruck en novembre 2019. On ne sait pas exactement combien de temps avant cela Tesla a commencé à travailler initialement sur le pick-up, cependant Musk a promis en décembre 2017 que Tesla construirait un pick-up après que le Model Y ait atteint la production, car il "mourait d'envie de le construire" en utilisant les idées qu'il avait imaginées pendant cinq ans.

Aujourd'hui, quatre ans après la présentation du concept de Tesla, les premières unités ont été livrées aux clients et le design est toujours aussi sauvage qu'il l'était la première fois.