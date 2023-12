Les détails de la révolutionnaire FZERO ont été révélés pour la première fois l'année dernière. Elle se distingue par un moteur V10 de quatre litres, conçu sur mesure, qui produit plus de 1 000 ch et devrait permettre à la voiture d'atteindre une vitesse de pointe de 360 km/h. Ce nouveau projet, dont les travaux ont débuté en 2016, fait suite à la monoplace FZED de Rodin. Toutefois, il est conçu pour offrir des performances supérieures à celles d'une Formule 1.

Après avoir effectué ses premiers tours d'installation à bord du prototype, Dicker a déclaré : "Bien que la route des essais et du développement soit encore longue, le fait de faire rouler la FZERO pour la première fois me donne une immense fierté quant à ce que tout le monde chez Rodin Cars a réalisé pour donner vie à ce programme. Le test s'est très bien déroulé et nous avons pu travailler sur notre programme. Nous sommes très enthousiastes à l'idée que le projet FZERO entre dans sa prochaine phase. C'est vraiment une voiture qui ne ressemble à aucune autre".

Les deux premières versions prototypes du moteur turbocompressé ont été construites par Neil Brown Engineering au Royaume-Uni, mais Rodin a maintenant décidé de reprendre la construction du moteur en interne. Une version atmosphérique du RC.TEN est également en cours de développement, et Rodin a l'intention de proposer le moteur pour d'autres programmes de sport automobile.

Emma Duncan, directrice générale de Rodin, a ajouté que le test initial était "une étape cruciale" pour la marque et que "la voiture représente l'excellence en matière d'ingénierie et est un véritable chef-d'œuvre". La FZERO doit maintenant être présentée au Performance Racing Industry Show à Indianapolis cette semaine.

Rodin se voyait bien intégrer la grille de la F1

Rodin a considérablement accru son engagement dans le sport automobile au cours de l'année passée, en rachetant la célèbre écurie de monoplaces Carlin en vue de la saison 2023. L'entreprise de Dicker avait déjà sponsorisé Liam Lawson en Formule 2 et soutenu Louis Sharp, récemment couronné champion britannique de F4. Rodin a surtout fait partie des structures qui ont soumis une candidature pour entrer en F1 lorsque la FIA a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la saison 2025, mais sa proposition a été rejetée. Une partie de sa candidature comprenait des plans visant à faire courir au moins une femme parmi les pilotes de l'équipe.