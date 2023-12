Volvo Car USA et Starbucks installent une infrastructure publique de recharge rapide des véhicules électriques dans certains des magasins de la chaîne de cafés aux États-Unis.

Selon la dernière mise à jour, les deux partenaires ont déjà déployé 50 chargeurs rapides à courant continu de marque Volvo Cars et Starbucks dans 15 établissements Starbucks le long d'un itinéraire de 1 350 miles (soit 2 172 km) entre la région de Denver et Seattle.

Les chargeurs rapides à courant continu, fournis par ChargePoint, sont équipés de deux types de connecteurs - CCS1 et CHAdeMO - et sont répertoriés sur le réseau de ChargePoint, de sorte qu'ils peuvent être utilisés par n'importe quel véhicule électrique compatible (les VE Tesla ont actuellement besoin d'un adaptateur).

Volvo affirme que ses dernières voitures électriques Volvo XC40 et Volvo C40 ayant comme année modèle 2024, peuvent atteindre une autonomie de 110 miles (soit 177 km) en seulement 15 minutes.

L'idée principale derrière cette nouvelle initiative de réseau de recharge est de donner aux "conducteurs de VE une série d'endroits familiers pour se recharger et recharger leurs voitures". En outre, les nouveaux chargeurs sont censés renforcer la fiabilité de l'infrastructure de charge publique, car "une combinaison de surveillance virtuelle et en personne permet de réagir rapidement aux problèmes, de minimiser les temps d'arrêt et la frustration des consommateurs".

La route panoramique reliant la région de Denver à Seattle passe à proximité de six forêts nationales. Elle passe par le col de Snoqualmie dans l'État de Washington, longe la rivière Snake dans l'Idaho, traverse le parc national d'Arches dans l'Utah et relie des destinations de plein air telles que Park City et Vail.

Voici la liste des points de vente Starbucks disposant de chargeurs de marque Volvo :

Seattle, WA

Issaquah, WA

Yakima, WA

Hermiston, OR

La Grande, OR

Nampa, ID

Twin Falls, ID

Uintah, ID

Sandy, UT

Provo, UT

Grand Junction, CO

Glenwood Springs, CO

Silverthorne, CO

Idaho Springs, CO

Broomfield, CO

Selon un test des nouveaux points de charge, décrit par Newsweek, l'activation de la charge via l'application ChargePoint prenait encore du temps et était "une leçon de patience et de tolérance", tandis que la carte ChargePoint dans Apple Wallet, liée à une carte de crédit, fonctionnait très bien. En ce qui concerne la puissance de sortie, la plupart des chargeurs tournaient autour de 120 kilowatts, mais certains n'étaient qu'à 60 kilowatts.

D'ici à 2030, Volvo Cars a l'intention de devenir une entreprise de voitures entièrement électriques, tandis que Starbucks aspire à réduire de moitié son empreinte carbone d'ici cette même période.