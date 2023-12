La Honda S2000 est sans doute l'une des meilleures voitures de sport de tous les temps. De nos jours, il est difficile d'en trouver une à un prix raisonnable. Mais si vous êtes prêt à faire fi de certains problèmes, cette S2000 sera mise en vente l'année prochaine, lors des enchères de Mecum à Kissimmee, aux États-Unis.

Un extérieur digne de Fast & Furious ou des petites voitures Hot Wheels

Commençons par l'extérieur. Il est impressionnant. Cette S2000 est recouverte d'une couche de base orange avec des accents bleus et de faux graphismes mécaniques exposés sur les deux panneaux de porte. Les jantes sont des HRE personnalisées, recouvertes de la même peinture orange. Un kit de carrosserie Mastergrade avec des accents en fibre de carbone vient compléter le tout, ainsi qu'un spoiler trop grand en fibre de carbone.

Un habitacle méconnaissable

À l'intérieur, la fibre de carbone recouvre l'ensemble du tableau de bord, avec des touches d'orange sur la console centrale et le volant. Même les bouches d'aération sont orange. Les sièges et le volant de course proviennent de Sparco, tandis que le levier de vitesses en fibre de carbone est une gracieuseté de Momo. La voiture est équipée d'un système audio Pioneer de rechange avec lecteur DVD intégré et écran vidéo côté passager, pour une raison inconnue.

Et le moteur qui va avec

Le moteur turbocompressé de 2,0 litres est manifestement très modifié. Il est équipé d'un surcompresseur Vortech, de nouveaux embouts d'échappement doubles et, bien sûr, d'un nez. Nous avons contacté Mecum pour savoir s'ils pouvaient ajouter d'autres détails.

Voici la bonne nouvelle : Cette Honda S2000 est pratiquement neuve. Le premier et unique propriétaire a créé cette monstruosité et n'a mis que 3 423 km au compteur. Alors si vous êtes un fan de Fast & Furious et que vous pouvez vous rendre aux États-Unis, rendez-vous à la vente aux enchères Mecum de Kissimmee l'année prochaine et faites une offre.