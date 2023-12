Vous en avez assez de passer les fêtes de fin d'année avec votre famille ? Vous voulez passer du temps avec des passionnés de voitures qui vous comprennent vraiment ? La saga Fast a ce qu'il vous faut : une bûche de Noël inspirée du barbecue du film original.

Chaque hiver, Internet semble inventer de nouvelles façons de présenter la bûche de Noël, une cheminée virtuelle destinée à rester sur le téléviseur pendant des heures pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire brûler du bois chez eux. Mais celle proposée par la chaîne YouTube Fast & Furious est de loin, la plus originale.

Le clip d'une heure commence par la scène emblématique du tout premier film Fast, qui montre les acteurs originaux réunis autour d'une table dans l'arrière-cour, tandis que Dominic Toretto fait griller un délicieux poulet. Au bout de 15 secondes à peine, la vidéo passe à un plan fixe du gril qui crépite, dégageant de la fumée et émettant les sons que l'on retrouve dans n'importe quelle vidéo de bûche de Noël.

Il s'ensuit une bonne heure de cuisson pour le poulet, sans que l'on sache qui s'occupe du gril ou qui vérifie si la volaille n'est pas trop cuite. Toutes les quelques minutes, les bruits paisibles de la cheminée sont interrompus par des citations du film.

"L'argent va et vient, nous le savons", dit Toretto après environ 55 secondes, vraisemblablement juste derrière le champ de vision de la caméra. "La chose la plus importante dans la vie sera toujours les personnes présentes dans cette pièce, ici et maintenant."

"Vous m'avez entendu dire qu'il ne faut jamais tourner le dos à la famille". La vidéo dure une heure, et à peu près à mi-parcours, Toretto déclare : "Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et je tiens à vous remercier tous de ne jamais m'avoir tourné le dos", oui oui nous avons regardé la vidéo dans son intégralité.

Votre vraie famille est peut-être gentille, mais nous savons avec quelle famille nous passerons les fêtes de fin d'année.