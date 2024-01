À la fin des années 1980, alors que le paysage automobile évoluait vers des véhicules généralement plus raffinés et confortables, Audi a fait ses premiers pas audacieux dans le segment du luxe avec l'introduction de l'Audi V8. Lancé en 1988, ce chef-d'œuvre à quatre portes a non seulement marqué l'incursion de la marque allemande dans le monde des automobiles haut de gamme, mais la nouvelle technologie qu'il contenait a également laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'automobile.

Pourquoi nous l’aimons ?

Nous chérissons l’Audi V8 en raison de son esprit pionnier. Il ne s'agissait pas seulement d'un modèle phare de l'entreprise d'Ingolstadt, mais aussi d'un modèle pionnier combinant un moteur V8 avec le célèbre système de transmission intégrale Quattro et une transmission automatique. C’était la première fois qu'Audi proposait une telle combinaison. Cette fusion a ouvert la voie à l'évolution des berlines de luxe hautes performances de la marque, qui a ensuite lancé l'A8 en remplacement et en rivale des Mercedes-Benz Classe S et BMW Série 7.

La V8 était de loin la voiture la plus luxueuse jamais construite par Audi à l’époque. L'équipement standard comprenait des sièges en cuir, une climatisation automatique, un régulateur de vitesse, des vitres électriques (même à l’arrière), un système audio à huit haut-parleurs Bose, des sièges avant électriques et autres. Bien que la plupart (sinon la totalité) de ces caractéristiques se retrouvent aujourd’hui dans des voitures beaucoup plus abordables et grand public, elles étaient pour la plupart nouvelles pour la marque à l’époque.

Quand la voiture a-t-elle été lancée ?

L'Audi V8 a fait sa grande entrée en octobre 1988. Elle a été lancée comme modèle phare de l'entreprise et, comme mentionné ci-dessus, a laissé sa place à l'A8, toujours disponible aujourd'hui.

Quels étaient ses moteurs ?

Les premières versions de l'Audi V8 étaient propulsées par un robuste moteur V8 de 3,6 litres. Cependant, à mesure que le modèle évoluait, les versions ultérieures étaient équipées d'un plus gros moteur V8 de 4,2 litres développant 276 chevaux et 400 Nm de couple. La combinaison d'un V8 avec le système de transmission intégrale Quattro a offert une expérience de conduite puissante et exaltante, consolidant la place de l'Audi V8 parmi les meilleures berlines de luxe d'Allemagne. Selon le moteur et l'année du modèle, des transmissions manuelles à cinq et six vitesses ont été vendues, ainsi qu'une automatique à quatre vitesses, en option.

Un succès commercial ?

L'Audi V8 était disponible entre 1989 et 1993, mais le constructeur automobile n’en a vendu que 4 000 unités, environ. Cela dit, le marché des berlines de luxe n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui et le V8 était la première tentative d'Audi de créer un véhicule véritablement haut de gamme. La popularité de cette voiture s’est donc bonifiée avec temps.

Faits amusants sur l’Audi V8

Un aspect intéressant de l’Audi V8 réside dans sa carrosserie en acier galvanisé, bénéficiant d’une garantie anti-perforation de 10 ans contre la corrosion. Cet engagement en faveur de la durabilité et de la qualité témoigne de l'engagement d'Audi à fournir non seulement un véhicule hautes performances, mais également un véhicule construit pour durer.

L'Audi V8 était une version agrandie et redessinée des Audi 100 (voir ci-dessus) et 200, elles-mêmes basées sur la plate-forme C3 de Volkswagen (également connue sous le nom de D1 ou D11). La voiture de luxe avait un empattement plus long et utilisait un capot, des pare-chocs, des phares, des feux arrière et des ailes différentes de ceux des plus petites 100/200. Les jantes en alliage allaient de 15 à 17 pouces.

Audi a également construit une version break unique de la grande berline. Elle a été commandée par l'ancien PDG d'Audi, Ferdinand Piech, pour son épouse et a ensuite été exposée au musée Audi d'Ingolstadt.