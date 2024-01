Cette année, un nouveau concours sera lancé pour le Rallye Dakar 2024 : Race to Win by Aramco. Les organisateurs ont dévoilé les règles, les prix et les détails de cette compétition. La plus grande récompense comprend quelque chose d'important en réserve pour 2025, alors lisez la suite et voyez ce que vous et votre ami pouvez avoir une chance de gagner.

Le Rallye Dakar 2024 a débuté le 5 janvier 2024 à Al Ula, et sa grande finale est prévue pour le 19 janvier 2024. Le prologue est peut-être terminé, mais il reste jusqu'à 12 autres manches à suivre et encore plus d'action.

Ce concours couvre toutes les catégories. Rallye, Rallye 2 Quad, Ultimate, Challenge, Véhicules côte à côte (SSV) et Camions, vous devrez constituer votre équipe. Chaque fois que le véhicule que vous avez choisi termine une étape, des points sont attribués, et chaque fois qu'il termine dans le top 10, vous gagnez encore plus de points. Choisissez bien, car 354 véhicules sont en lice pour la victoire, dont 137 motos, 10 quads, 72 voitures ultimes, 42 voitures challengers, 36 SSV et 46 camions.

Classement de l'étape Points 1er 200 Points 2ème 150 Points 3ème 120 Points 4ème 100 Points 5ème 90 Points 6ème 80 Points 7ème 70 Points 8ème 65 Points 9ème 60 Points 10ème 55 Points Étape terminée 20 Points

En outre, vous pouvez désigner un véhicule pour un "Stage Winner Bonus" pour chaque étape. Vous doublerez ainsi les points attribués à votre groupe. Des points supplémentaires seront attribués aux participants qui répondront au quiz sur les boosters d'Aramco. Il s'agit d'un événement quotidien qui attribuera des points à ceux qui s'y connaissent et qui pourrait faire la différence entre un grand prix et un prix mineur.

Enfin, la sixième étape bénéficiera d'un tarif spécial pour l'attribution des points. Se déroulant sur deux jours, les points seront doublés, ce qui signifie que vous pouvez gagner jusqu'à 400 points si votre véhicule désigné termine à la première place de cette étape.

S'il est vrai qu'il est amusant de "parier" sur la victoire de ses favoris et que cela fait partie du sport, les organisateurs du concours "Race to Win" font en sorte que cela en vaille la peine si vous décidez de faire un effort et de participer. Le grand gagnant remportera un voyage VIP tous frais payés pour lui et un ami à l'occasion du Rallye Dakar 2025.

D'autres prix plus "mineurs" comprennent des tenues de pilote dédicacées, qui seront réservées aux participants qui se sont classés de la 2e à la 10e place du classement.

Les prix pour les classés de la 11e à la 20e place gagneront le jeu vidéo Dakar Desert Rally.

Enfin, tous les vainqueurs d'étape recevront des bons de réduction pour des produits officiels du Dakar chaque jour de la compétition.

