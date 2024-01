Nous l'avouons ouvertement : même nous, journalistes automobiles chevronnés, perdons parfois la vue d'ensemble face aux nouvelles marques qui ne cessent d'envahir le marché allemand très disputé. Comment le client potentiel peut-il se sentir ? Heureusement, nous sommes là. Ainsi que des aperçus sous forme imprimée.

L'un des plus connus est l'"autosalon" (l'orthographe officielle), qui existe depuis 1953 et dont les éditions historiques sont des pièces de collection très recherchées. Tout frais, le numéro 70 se penche sur l'année 2024/25 et présente toutes les marques automobiles représentées en Allemagne. Et vraiment toutes, ce qui est un travail remarquable à une époque où les listes de prix et les données techniques sont de plus en plus difficiles à obtenir (nous savons de quoi nous parlons !).

Cela se voit déjà à la taille du livret, traditionnellement au format paysage (la version électronique gratuite est accessible via le code QR sur la page de contenu 1). Le volume est désormais de 344 pages.

Salon de l'auto 70 : beaucoup de données, présentées clairement

L'autosalon présente environ 4.000 types de véhicules (y compris les variantes d'équipement) de désormais 82 marques de voitures particulières vendues en Allemagne. Toutes les données techniques et les prix importants dans la partie catalogue sont présentés de manière claire, ce qui permet de faire des comparaisons entre les constructeurs et les modèles en un coup d'œil.

Tous les modèles à motorisation alternative sont spécialement signalés dans la partie "données" et sont regroupés sur une page d'aperçu. En outre, des tests rapides et des articles de fond détaillés fournissent des informations sur de nombreuses voitures, nouveautés et technologies. Ces derniers sont toutefois plus descriptifs qu'évaluatifs, mais ils constituent néanmoins un bon complément aux tests présentés sur notre site.

Pratique : aperçu des propulsions alternatives

La comparaison historique est intéressante : la série a commencé en 1950 sous le nom d'"autoparade". En 1953, c'est-à-dire lors du premier autosalon, il y avait déjà 70 marques de voitures particulières qui étaient vendues en Allemagne. Cette année, il y a un peu plus de 80 marques de voitures particulières, donc pas tellement plus, malgré les nouveaux constructeurs chinois. Toutefois, la diversité des types (y compris les variantes de carrosserie, les motorisations, les équipements) est passée de 250 à près de 4.000 !

Autre fait intéressant : sur les 70 marques de voitures particulières recensées en 1953, seules 22 ont survécu jusqu'à aujourd'hui.

Vu le volume et la profondeur des données, le prix de vente de 12,90 euros pour l'édition anniversaire est tout à fait correct.

L'autosalon numéro 70 est disponible en ligne, en librairie et chez l'éditeur (www.autodrom-online.com). Il est également possible d'y commander des numéros plus anciens.

Conclusion : un ouvrage de référence avec une profondeur de données remarquables, idéal pour feuilleter et comme aide à la prise de décision. Mais aussi un conseil pour tous ceux qui travaillent dans le secteur automobile, pour une consultation rapide. Ou pour comparer rétrospectivement, à condition de disposer déjà de quelques anciens volumes.

Ce catalogue peut être lu confortablement installé dans un fauteuil ou à son bureau.

