Contrairement à d'autres formes de sport automobile, le rallye emprunte généralement des routes publiques. Cela signifie que le pilote et le copilote doivent faire confiance à la précision de leurs notes et au fait que le pilote ne dépassera pas la limite autorisée.

Néanmoins, les choses peuvent parfois mal tourner. Et quand elles tournent mal, elles peuvent tourner très mal. Ainsi, cette Skoda Fabia RS a plongé dans une piscine autrichienne. Le pilote Johannes Keferböck et la copilote Ilka Minor participaient au Jännerrallye 2024 dans le nord de l'Autriche. Keferböck était dans une descente enneigée dans un virage à gauche quand les choses se sont gâtées. Les conditions non optimales, combinées à la vitesse, à un freinage tardif et peut-être à un peu de glace, ont fait que la Skoda est allée tout droit au lieu de prendre le virage.

Après un bref coup d'œil sur les étapes du Jännerrallye, qui comportaient un mélange de terre et d'asphalte, il n'est pas si choquant qu'une voiture ait fini dans cette piscine. Une clôture en bois est la seule barrière entre la route et l'eau, c'est à quelques mètres du parcours, et c'est au bas d'une colline rapide et d'une zone de freinage importante.

La voiture a été entièrement submergée, mais Keferböck et Minor ont pu en sortir sains et saufs. Il n'y a pas de rapport faisant état de blessures.

Le sort de la voiture est moins clair. Comme elle n'a heurté qu'une clôture en bois, la carrosserie n'a pas dû être trop endommagée. Cela dit, une voiture de rallye, aussi résistante soit-elle, n'est pas conçue pour être totalement immergée. Le câblage est certainement endommagé, voire détruit. Des dommages mécaniques sont également probables, puisque la voiture était en marche lorsqu'elle a percuté l'eau. Et même si ce n'était pas le cas, aucune de ces pièces n'est censée se trouver dans une piscine à quelque moment que ce soit. Donc, si vous voyez une Fabia RS à prix réduit dans un avenir proche, assurez-vous qu'elle n'a pas d'antécédents de dégâts des eaux avant d'appuyer sur la touche "acheter".