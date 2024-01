Mise à jour 11/01/2024 : C'est confirmé : le Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord reviendra à son ancienne date de janvier en 2025. Le salon se déroulera du 10 au 20 janvier. Il n'y aura pas de salon en 2024.

Rod Alberts, directeur exécutif du salon de l'automobile de Détroit et de l'association des concessionnaires automobiles de Détroit, a fait la déclaration suivante à Motor1 :

"Le Detroit Auto Show est heureux d'annoncer que ce salon emblématique reviendra à ses racines et débutera en janvier 2025. Notre objectif premier est de créer un salon de l'automobile qui ait de l'impact et de mettre en valeur notre ville et notre industrie. Après avoir discuté avec de nombreux partenaires, nous pensons que la date de janvier est la plus judicieuse. Dans un paysage automobile mondial en constante évolution, cette mise à jour reflète nos efforts pour continuer à réimaginer le salon de l'automobile de Détroit tout en gardant à l'esprit ce qui compte le plus : enthousiasmer les gens pour les voitures".

Il fut un temps où, dans le monde de l'automobile, la nouvelle année commençait par un coup de projecteur sur Détroit, où l'on découvrait les dernières nouveautés et tendances en matière de voitures. Le salon international de l'Amérique du Nord était un incontournable du circuit des salons automobiles en janvier, et après quelques années de flottement à la fin de l'été, il semble qu'une dose d'hiver soit de nouveau au rendez-vous à partir de l'année prochaine.

Fox2 Detroit cite des "sources" qui affirment qu'un retour aux dates initiales de janvier est en cours et que cela a été confirmé par les responsables de l'émission pour 2025. En ce qui concerne 2024, Fox2 a déclaré que le spectacle aurait toujours lieu à la mi-septembre, mais l'organisation a confirmé que rien n'était prévu pour cette année.

Le petit événement en plein air de Motor Bella en 2021 et les salons complets de 2022 et 2023 à Detroit n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt de la part des constructeurs automobiles. Alors que les salons (avant la pandémie) présentaient souvent toutes sortes de concepts et de nouveaux véhicules, la grande nouveauté au cours de ces années a été la septième génération de Mustang pour 2022 et une poignée de facelifts de milieu de cycle pour 2023.

Le retour au mois de janvier pourrait toutefois poser un autre problème. Le CES de Las Vegas est devenu une destination populaire pour les constructeurs automobiles qui y font leurs débuts, en particulier lorsqu'il s'agit d'avancées technologiques. On pense que le déplacement au mois de septembre a été fait pour compenser en partie ce phénomène, mais ce créneau horaire entre également en conflit avec l'IAA de Munich, le grand salon qui se tient en Allemagne plus tard dans le mois.