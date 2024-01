La gamme MG s'agrandit. À travers une première photo teaser postée sur ses réseaux sociaux, la marque anglo-chinoise a annoncé qu'elle dévoilerait la MG 3 le 26 février prochain au Salon de Genève. Il s'agit en fait d'un retour, puisqu'un modèle du même nom a été commercialisé entre 2008 et 2011.

La MG 3 sera la voiture la plus compacte et la plus abordable proposée par la marque et rivalisera notamment avec les Renault Clio, Opel Corsa et Peugeot 208.

Un premier regard

La plus petite des MG pourrait avoir une longueur d'environ quatre mètres et reprendre les principaux éléments de style de la gamme, tels que la grande calandre avec des éléments tridimensionnels et un nez incliné similaire à celui de la MG 4, qui sont clairement mis en évidence dans l'image teaser.

Une autre vidéo teaser (visible ci-dessus) montre une face arrière au design inspiré de la MG 5, tandis que les jantes en alliage ont un style agressif et pourraient aller jusqu'à 17". Reste à connaître la technologie embarquée de la MG 3 qui, afin de maintenir des prix aussi compétitifs que possible, pourrait opter pour des équipements plus pratiques que raffinés.

Motorisation et prix

Contrairement à certaines de ses rivales, la MG 3 ne devrait pas recevoir de version 100% électrique, du moins dans un premier temps. Le modèle à batterie le plus abordable de la marque devrait donc rester la MG 4, qui débute à 22 990 € en France.

Pour la MG 3, on attend donc un moteur à essence (peut-être même une version mild hybrid) capable de rivaliser avec ceux proposés par la concurrence en termes de performances et de consommation. Et qu'en est-il de son prix ? Selon le média britannique Auto Express, il pourrait se situer autour de 17 000 à 18 000 euros. Il ne reste plus qu'à attendre février pour avoir de plus amples informations !