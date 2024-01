GiottiVictoria Automotive, une entreprise italienne basée en Toscane, dans la province de Sienne pour être précis, fait son entrée cette année sur le marché automobile avec deux SUV d'origine chinoise.

Spécialisée dans les véhicules utilitaires légers, GiottiVictoria a présenté les nouveaux modèles V5 et V6 dont les prix commencent à un peu plus de 20 000 euros en Italie. Voici toutes les informations.

Une nouvelle marque, deux nouvelles autos

GiottiVictoria Automotive opère en Italie depuis plus de 15 ans maintenant, offrant au marché des véhicules commerciaux plusieurs petits engins légers, spécifiquement dédiés aux livraisons du dernier kilomètre ou à des applications plus spécifiques.

Les deux premiers modèles destinés au monde de l'automobile s'appellent V5 et V6 et sont deux SUV compacts/de taille moyenne.

GiottiVictoria V5

Le GiottiVictoria V5 mesure 4,38 mètres de long, compte cinq places et est disponible avec un moteur essence 1,5 litre de 115 ch. Le modèle d'origine est le Fengon 500 venu de Chine, également connu sous le nom de DFSK Glory 500 et Seres 3.

Le GiottiVictoria V6, dérivé de la deuxième génération du Fengon 580, peut accueillir jusqu'à sept personnes, mesure 4,72 mètres de long et est équipé d'un moteur quatre cylindres 1,5 litre turbo d'une puissance de 180 ch.

GiottiVictoria V6

Les deux modèles sont et seront uniquement disponibles avec une transmission avant et une boîte automatique, ainsi qu'un équipement plutôt complet allant des sièges en cuir aux derniers systèmes ADAS, en passant par un toit ouvrant en verre et un système d'infodivertissement basé sur Android.

À partir de 21 680 euros

En Italie, les prix de la V5 commencent à 21 680 euros et ceux de la V6 à 27 990 euros. Ils sont assortis de série d'une garantie de deux ans à kilométrage illimité.

GiottiVictoria V5 GiottiVictoria V6 Longueur 4,38 m 4,72 m Largeur 1,85 m 1,86 m Hauteur 1,64 m 1,71 m Moteur 1.5 essence atmosphérique 1.5 essence turbo Puissance 115 ch 180 ch Vitesse max. 150 km/h 180 km/h Boîte de vitesses Automatique 5 rapports Automatique 6 rapports Transmission Avant Avant Prix de départ 21 680 euros 27 990 euros

Une gamme complète

L'objectif de l'entreprise pour les mois à venir est d'introduire sur le marché italien une gamme complète de crossovers qui, une fois achevée, devrait comprendre jusqu'à cinq modèles différents.

Il devrait s'agir de crossovers à essence, comme le V4, qui devrait être présenté à la fin du premier semestre 2024, et de modèles plus grands, comme le V7 et le V8.