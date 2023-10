Appelez les MPV, vans ou minivans. Ce sont ces voitures qui, avec les monospaces tout aussi pratiques souvent dérivés de véhicules utilitaires, ont connu des fortunes diverses en Europe et dans le monde, mais qui, ces dernières années, semblaient avoir disparu du marché.

Même le Renault Espace, le modèle de base des monospaces plus orientés vers la voiture, a changé d'apparence pour devenir un SUV à sept places. Seuls les Mercedes Classe V, Volkswagen Multivan et ID. Buzz, Hyundai Staria et quelques autres vans sont restés dans le segment.

Cependant, la tendance à l'extinction semble s'être inversée récemment, avec de nombreux nouveaux vans de luxe qui ont fait leurs débuts en Chine et s'apprêtent à débarquer sur les routes européennes. Découvrons ensemble le phénomène du nouveau "boom des vans" qui semble suivre la célèbre route de la soie.

Lexus LM

L'un des premiers monospaces de nouvelle génération conçu pour la Chine et également destiné à nos routes est le Lexus LM, un véhicule luxueux à 4 ou 7 places de 5,10 mètres de long, propulsée par le moteur 2.5 full hybrid de 250 ch.

La finition haut de gamme typique de Lexus est combinée sur le LM avec des sièges individuels inclinables et un énorme écran de 48 pouces pour les passagers arrière. Le prix a déjà été fixé à 135 000 euros pour le Lexus LM 7 places et à 155 000 euros pour le 4 places.

Maxus Mifa 9

Déjà vendu au prix de base de 88 000 euros, le Maxus Mifa 9 est un monospace électrique chinois de 5,27 mètres de long, doté de sept places et des éternelles portes arrière coulissantes, ainsi que de finitions intérieures de haut niveau.

Ce monospace du groupe SAIC est importé par Koelliker, dispose d'une batterie de 90 kWh, d'un moteur électrique unique de 245 ch, d'une traction avant et d'une autonomie d'environ 400 km.

Volvo EM90

Ce que nous savons du Volvo EM90 pour le moment, c'est son nom et sa forme de grand van électrique, avec lequel la marque suédoise détenue par le chinois Geely a l'intention de relancer la tendance en Europe également, en commençant toutefois par la commercialisation en Chine.

Volvo EM90, les premières photos de Chine

Le 90 du nom nous indique déjà qu'il s'agira d'un grand et luxueux véhicule, mais aussi d'un véhicule électrique, tout comme l'est le SUV EX90. Le nouveau Volvo EM90, qui sera dévoilé en novembre, est basé sur la plateforme électrique SEA de Geely, déjà utilisée par le Zeekr 009.

Forthing U-Tour V9

Le Forthing U-Tour V9 a été présenté en première mondiale au dernier salon de l'automobile de Monaco. Il s'agit d'un van à sept places doté de portes coulissantes, de la grande calandre désormais omniprésente et de moteurs turbo essence ou hybrides rechargeables de 1,5 litre et 190 ch.

On ne sait pas encore si le U-Tour 9 arrivera chez nous, mais la présentation bavaroise suggère que le grand groupe Dongfeng derrière la marque Forthing souhaite également explorer cette possibilité.

Denza D9

Également présenté au salon de Munich, le Denza D9, le nouveau MPV de la marque née d'une joint-venture entre BYD et Mercedes, disponible en Chine avec un ou deux moteurs électriques (312 ou 374 ch), ou en version hybride rechargeable avec une grande autonomie électrique et une puissance allant de 300 à 407 ch.

La longueur de cet impressionnant van chinois est de 5,25 mètres et sa finition est celle d'une véritable voiture de luxe, en configuration 7 places et 4 places. Seule la version électrique arrivera peut-être en Europe, alors qu'en Chine, il est déjà vendu à un prix de base équivalent à environ 44 000 euros.

Voyah Dreamer

Un autre classique chinois des nouveaux vans est le Voyah Dreamer, une voiture de la marque Dongfeng qui vend déjà le Free en Europe. Le Dreamer est plus long que ses concurrents (5,31 mètres) et est proposé sur le marché intérieur en version 7 places et en version VIP 4 places avec sièges arrière inclinables.

La version électrique du Voyah Dreamer est équipée de deux moteurs pour une puissance totale de 435 ch, une autonomie de 605 km et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. L'hybride rechargeable est un prolongateur d'autonomie avec 389 ch. Le prix chinois de la Dreamer commence à environ à 48 000 euros.

Roewe iMax8

Avec la Roewe iMax8, nous entrons dans le cœur du marché chinois des vans, une voiture de 5,01 mètres de long de SAIC avec sept places et le choix entre un moteur à essence de 234 ch ou un moteur électrique de 245 ch et une autonomie de 570 km.

Trumpchi M8

GAC est peut-être le groupe chinois le plus dynamique sur le segment des vans, avec pas moins de trois vans en production et deux à venir sous la marque Trumpchi. Le modèle le plus populaire et le plus vendu est le Trumpchi M8, qui mesure 5,21 mètres de long et est équipé de moteurs à essence, hybrides complets, hybrides rechargeables et électriques.

Les puissances vont de 190 ch pour l'hybride complet à 369 ch pour l'hybride rechargeable appelé Trumpchi E9. Là encore, des versions à 7 places ou des configurations plus luxueuses à 4 places avec des fauteuils inclinables à l'arrière sont disponibles. Les prix chinois commencent à environ 23 000 euros.

Hycan V09

Le Hycan V09 est un véritable outsider dans le domaine des vans chinois. Il s'agit d'une nouveauté électrique de GAC qui mesure 5,21 mètres de long, compte 7 sièges et coûte l'équivalent de 41 000 euros en Chine, et s'appuie fortement sur des systèmes de conduite automatisée.

Le moteur électrique monté à l'avant a une puissance de 275 ch et la batterie de 92, 95 ou 114 kW permet au Hycan V09 de parcourir jusqu'à 762 km avec un plein d'électrons.

Zeekr 009

Dans ce groupe, le style le plus carré et le plus imposant est cependant le Zeekr 009, le van électrique de 5,20 mètres de Geely, apparenté au futur Volvo EM90, qui est aussi le plus technologique et le plus avancé des vans de luxe chinois.

Les deux moteurs électriques offrent une puissance combinée de 544 ch, une transmission intégrale et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, ce qui en fait le van le plus rapide au monde. La plus grande batterie est celle de 140 kWh, qui promet une autonomie de 822 km. En Chine, il coûte au minimum 65 000 euros.

Autres vans chinois (en vente ou à venir)